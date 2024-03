Zelenski denuncia más de un millar de ataques aéreos rusos contra Ucrania en la última semana

Kiev, 24 Mar. (EUROPA PRESS) – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este domingo que en la última semana Rusia ha lanzado más de un millar de misiles, drones, y proyectiles guiados contra territorio ucraniano.

«En la última semana, del lunes a hoy, los terroristas rusos han empleado casi 190 misiles de varios tipos y casi 140 drones Shahed. También han lanzado casi 700 bombas guiadas», ha enumerado Zelenski en su discurso vespertino diario.

Zelesnki se ha referido en concreto a la ola de ataques contra la red eléctrica del pasado viernes y ha destacado que ya se trabaja sin cesar para restablecer el suministro a los más de 200.000 hogares y negocios afectados que han tenido que racionar el consumo.

En los más de dos años que dura la ofensiva «no ha habido ni una sola semana en la que Rusia no haya incurrido en el terror». Por eso Ucrania ha planteado una «respuesta justa a este terror de la misma forma: cada semana, cada día».

Así, ha puesto en valor los ataques de los «héroes» ucranianos contra la logística rusa en los territorios ocupados, «quienes limpian Crimea y el mar Negro de la presencia de los ocupantes», una referencia velada al ataque del sábado con misiles contra dos buques ‘Yamal’ y ‘Azov’ de la Flota del Mar Negro rusa. «Es una tarea difícil, pero nuestros combatientes la están llevando a cabo paso a paso. Todo el mundo lo puede ver», ha resaltado.

«La clave es no cansarnos, no parar, no perder la fe en Ucrania, en nuestro pueblo, en nuestra capacidad de trasladar al mundo que el enemigo de la vida humana no tiene derecho a ganar. (Vladimir) Putin no tiene derecho a ganar. Debe perder la capacidad de destruir la vida de otras personas», ha argumentado.

Para Zelenski, esta es «la única forma de garantizar la seguridad común de nuestro pueblo, de todos los europeos, del mundo entero». «¡Gracias a todos los que están con Ucrania! ¡Gloria a todos nuestros guerreros, a todo nuestro pueblo! ¡Gloria a Ucrania!», ha remachado.