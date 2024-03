Un 83% de peruanos a favor de investigar a presidenta por tener reloj Rolex, según sondeo

Lima, 26 mar (Sputnik).- Un 83 por ciento de peruanos está de acuerdo con que se realice una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la tenencia de un reloj de lujo, marca Rolex, reveló el lunes un sondeo realizado por la empresa Ipsos.

«¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se lleve a cabo una investigación para saber cómo la presidenta Dina Boluarte adquirió el reloj Rolex? De acuerdo: 83 por ciento. En desacuerdo: 14 por ciento. No precisa: 3 por ciento», mostró la encuesta de Ipsos, publicada por el diario local Perú21.

Una investigación periodística difundida la semana antepasada reveló que Boluarte posee y luce una serie de relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorada en cerca de 13.000 dólares.

La posesión de los relojes motivó que la fiscalía abriera una investigación preliminar contra la jefa de Estado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsa declaración de bienes.

La presidenta ha rechazado que sus relojes los haya adquirido de manera ilícita.

Por otro lado, el sondeo reveló que un 56 por ciento de los entrevistados considera que la presidenta adquirió el reloj de lujo «por una compra con recursos indebidos».

Un 20 por ciento considera que lo adquirió «como un regalo y su error fue no declararlo», un 15 por ciento piensa que el reloj fue «un regalo que no debió recibir», mientras que un 4 por ciento cree que fue «resultado de su esfuerzo personal»; un 5 por ciento no precisa.

La encuesta fue realizada a 1.207 personas, entre el 21 y el 22 de marzo. (Sputnik)