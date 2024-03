Vicepresidenta de EEUU y presidente Guatemala reiteran alianza estratégica

San Salvador, 25 mar (Sputnik).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, reiteraron este lunes la asociación estratégica entre ambos gobiernos en temas como la emigración irregular, una de las mayores preocupaciones del país norteamericano.

«Vemos esto como un momento de relaciones históricas entre dos países que comparten valores y que tienen retos e intereses en común», afirmó Arévalo en una conferencia de prensa junto a Harris, después de una reunión entre ambos en la Casa Blanca.

La visita de Arévalo, iniciada el domingo y que se prolongará hasta el miércoles, responde a una invitación de la vicemandataria para abordar temas de interés bilateral en un momento «muy especial de las relaciones», de acuerdo a palabras del gobernante.

Harris ratificó el apoyo de la administración del presidente Joe Biden a Arévalo en su anunciada lucha contra la corrupción y de condena a las acciones de sectores guatemaltecos que trataron de impedir su juramentación como presidente electo el pasado 14 de enero.

«Me acompaña el presidente Arévalo, de Guatemala, en una reunión bilateral para reconocer la amistad duradera y la asociación estratégica entre nuestras naciones», manifestó Harris en una breve intervención ante la prensa minutos después de terminada la reunión.

Horas antes del encuentro, la Casa Blanca anunció en un comunicado la decisión de otorgar 170 millones de dólares al gobierno guatemalteco para ser empleados en el combate a las causas que provocan la emigración irregular hacia Estados Unidos.

En el comunicado explica que los fondos, aún pendientes de ratificación por el congreso estadounidense, serán utilizados para la transformación de las instituciones de seguridad y justicia.

Contempla además la creación del Cuerpo de Servicio Centroamericano, un programa que llegará en el primer año a 2.800 jóvenes que están en mayor riesgo de migrar para involucrarlos con oportunidades de voluntariado, capacitación y empleo.

Happening Now: I am joined by President Arévalo of Guatemala for a bilateral meeting to recognize the enduring friendship and strategic partnership between our nations. https://t.co/2NedDsCIxg

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 25, 2024