Xi llama al apoyo recíproco entre China y EEUU y evitar obstaculizar

Pekín, 27 mar (Sputnik).- El presidente de China, Xi Jinping, abogó este miércoles por el respaldo mutuo entre su país y Estados Unidos y que se evite torpedear la cooperación bilateral.

«China y Estados Unidos deben apoyarse recíprocamente y no interferir ya sea en las áreas tradicionales como el comercio, la economía y la agricultura, o los nuevos ámbitos como el cambio climático y la inteligencia artificial», dijo Xi en un encuentro con empresarios y académicos estadounidenses celebrado en Pekín.

