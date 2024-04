El calentamiento del Ártico reduce el nivel de polvo en zonas de Asia

Washington, 26 Abr. (EUROPA PRESS) – El calentamiento del Ártico, que se produce a mayor ritmo que en el resto del planeta, está reduciendo los niveles de polvo ambiental a gran distancia, en el sur de Asia, revela un nuevo estudio.

El polvo puede tener un enorme impacto en la calidad del aire local, la seguridad alimentaria, el suministro de energía y la salud pública. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo el cambio climático global está afectando los niveles de polvo.

Estudios anteriores han encontrado que los niveles de polvo en realidad están disminuyendo en toda la India, particularmente en el norte de la India, la costa del Golfo Pérsico y gran parte del Medio Oriente, pero la razón sigue sin estar clara. Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) John A. Paulson de Harvard están trabajando para comprender cómo el cambio climático global está afectando los niveles de polvo en la región.

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de investigadores dirigido por Michael B. McElroy, profesor Gilbert Butler de Estudios Ambientales en SEAS, descubrió que la disminución de polvo puede atribuirse al calentamiento del Ártico mucho más rápido que el resto del planeta, fenómeno conocido como amplificación ártica. Este proceso desestabiliza la corriente en chorro y cambia las trayectorias de las tormentas y los patrones de los vientos sobre las principales fuentes de polvo en el oeste y el sur de Asia, es decir, la Península Arábiga y el desierto de Thar, entre India y Pakistán.

«La gestión local de la tierra, la rápida urbanización y la industrialización ciertamente contribuyen a los niveles de polvo en el oeste y el sur de Asia, pero la novedad de nuestro estudio es la influencia cada vez más dominante del cambio de circulación en el contexto climático global más amplio», dijo McElroy en un comunicado. «Los cambios en los patrones de circulación atmosférica, impulsados por cambios en la dinámica climática global, se han convertido en el principal impulsor de las recientes reducciones de polvo observadas en el oeste y el sur de Asia».

¿Qué significa eso para el futuro del polvo en la región? Todo depende de cómo se frenen las emisiones. Irónicamente, el mejor escenario para las emisiones (la neutralidad de carbono) podría tener el peor impacto para el polvo. Si los humanos pueden reducir las emisiones lo suficiente como para frenar o detener la amplificación del Ártico, entonces las corrientes en chorro y los patrones del viento probablemente regresarían a los estados previos al calentamiento, lo que conduciría a un aumento del polvo.

Por supuesto, eso no significa que no debamos perseguir la neutralidad de carbono, dijo McElroy. Pero mientras la comunidad global trabaja para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos locales deberían trabajar simultáneamente para abordar la reducción del polvo.

«A nivel local, debemos pensar en acciones más fuertes contra la desertificación, como la reforestación y la gestión del riego, y cómo monitorear mejor las concentraciones de polvo a nivel urbano, en conjunto con estrategias amplias de mitigación del clima», dijo McElroy.