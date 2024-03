Venezuela investiga presunto «sabotaje» a sistema de transporte en el norte del país

Caracas, 30 mar (Sputnik).- Autoridades del Gobierno de Venezuela iniciaron el viernes las averiguaciones para determinar las causas que originaron un incendio en el estacionamiento del sistema de transporte público TransAragua, ubicado en el estado Aragua (norte).

«Este evento no dudamos en calificarlo como un acto criminal, planificado. Los móviles se están investigando. No descartamos el sabotaje y complicidad. No es casual que un Jueves Santo, cuando el pueblo está en paz y las instituciones tienen poca presencia de personal para custodiar los espacios, se haya registrado un incendio de esta naturaleza», detalló el ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en un mensaje de la red social X.

Araguayán hizo este comentario tras realizar una inspección en las instalaciones afectadas por el incendio que calificó «de gran magnitud», y que causó la pérdida total de al menos 112 unidades de transporte de la empresa.

En una transmisión del canal estatal, el funcionario también informó que se encuentra un ciudadano detenido por ser «quien presuntamente inició el fuego».

Asimismo, el ministro detalló que los cuerpos de seguridad adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si hay más personas implicadas en el hecho. (Sputnik)