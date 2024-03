Moscú amenaza con boicot a productos franceses tras comentario de alcaldesa de París

Moscú, 31 mar (Sputnik).- La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, amenazó con un boicot a productos hechos en Francia luego de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmara que atletas rusos y bielorrusos no serán bienvenidos en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024.

«¿Qué os parece si seleccionamos algunos productos franceses ampliamente representados hoy en Rusia y declaramos que no son bienvenidos? Por ahora, los productos galos no llevan la pegatina de ‘No somos bienvenidos en Moscú’, pero sé que no habrá manera de parar a nuestros activistas si toman tal decisión», advirtió Zajárova en su cuenta de la red social Telegram.

La diplomática recordó que en Rusia sobran posibles sustitutos de productos importados de Francia y no descartó que empresarios franceses se unan a los agricultores que asedian el ayuntamiento parisino si llega otro comentario como el que hizo la alcaldesa Hidalgo. (Sputnik)