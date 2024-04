Culmina la fabricación de LSST, la mayor cámara digital astronómica

Washington, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – Después de dos décadas de trabajo en el SLAC National Accelerator Laboratory de EEUU, ha culminado la construcción de la mayor cámara digital destinada a la astronamía.

Con 3.200 megapíxeles, la cámara Legacy Survey of Space and Time (LSST) será el corazón del Observatorio Vera C. Rubin, que se construye en Chile, y ayudará a los investigadores a observar el universo con un detalle sin precedentes.

Durante diez años, generará una enorme cantidad de datos sobre el cielo nocturno del sur que los investigadores extraerán en busca de nuevos conocimientos sobre el universo. Esos datos ayudarán en la búsqueda de comprender la energía oscura, que impulsa la expansión acelerada del universo, y la búsqueda de la materia oscura, la misteriosa sustancia que constituye alrededor del 85% de la materia del universo. Los investigadores también tienen planes de utilizar los datos de Rubin para comprender mejor los cambios en el cielo nocturno, la Vía Láctea y nuestro propio sistema solar.

«Con la finalización de la cámara LSST única en SLAC y su inminente integración con el resto de los sistemas del Observatorio Rubin en Chile, pronto comenzaremos a producir ‘la mejor película de todos los tiempos’ y el mapa más informativo del cielo nocturno jamás creado», dijo en un comunicado Zeljko Ivezic, director de la construcción del Observatorio Rubin y profesor de la Universidad de Washington.

Una lente de metro y medio

La cámara es aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño y pesa alrededor de tres toneladas, y su lente frontal mide más de metro y medio de ancho: la lente más grande jamás fabricada para este propósito.

Otra lente de un metro de ancho tuvo que diseñarse especialmente para mantener la forma y la claridad óptica y al mismo tiempo sellar la cámara de vacío que alberga el enorme plano focal de la cámara. Ese plano focal se compone de 201 sensores CCD individuales diseñados a medida y es tan plano que no varía más de una décima parte del ancho de un cabello humano. Los píxeles en sí tienen sólo 10 micrones de ancho.

Aún así, la característica más importante de la cámara es su resolución, que es tan alta que se necesitarían cientos de televisores de ultra alta definición para mostrar solo una de sus imágenes en tamaño completo, dijo el profesor de SLAC y subdirector del Observatorio Rubin Aaron Roodman. «Sus imágenes son tan detalladas que podrían detectar una pelota de golf a unas 15 millas de distancia, mientras cubren una franja del cielo siete veces más ancha que la luna llena. Estas imágenes con miles de millones de estrellas y galaxias ayudarán a descubrir los secretos del universo».

Una vez que está en funcionamiento, el propósito esencial de la cámara es mapear las posiciones y medir el brillo de una gran cantidad de objetos del cielo nocturno. De este catálogo, los investigadores pueden deducir una gran cantidad de información. La cámara LSST buscará signos de lentes gravitacionales débiles, en las que las galaxias masivas desvían sutilmente los caminos que la luz de las galaxias de fondo siguen para llegar a nosotros.

Las lentes débiles revelan algo sobre la distribución de la masa en el universo y cómo ha cambiado con el tiempo, lo que ayudará a los cosmólogos a comprender cómo la energía oscura está impulsando la expansión del universo.