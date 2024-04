Macron destaca preparación de Francia ante amenaza terrorista en JJOO

París, 4 abr (Sputnik).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que el país estará preparado para celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París sobre el río Sena, pese al alto riesgo de la amenaza terrorista.

«Francia desde hace unos años afronta, lamentablemente, la amenaza terrorista, la que a veces es exterior y otras veces interna (…). Hemos fortalecido la vigilancia y elevado la alerta terrorista tras el atentado cometido en Moscú. Estaremos preparados», dijo a los periodistas este jueves.

El presidente también informó que las autoridades francesas preparan unas variantes de reserva de la ceremonia inaugural. «Si las circunstancias lo exigen, accionaremos los guiones de reserva. Pero es preferible el planeado de antemano por todos los organizadores», dijo.

La emisora de radio Europe 1 informó anteriormente que los servicios especiales franceses recomendaron cambiar el formato de la ceremonia de inauguración de los JJOO, porque «el previsto desfile de atletas por el Sena representa demasiados riesgos».

Al mismo tiempo, la oficina de prensa del Ministerio del Interior de Francia comentó a Sputnik que los servicios especiales rechazan las preocupaciones sobre la seguridad de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que se expresan en unos medios de comunicación.

Anteriormente, la titular de Deporte de Francia, Amelie Oudea-Castera, dijo que la ceremonia inaugural sobre el Sena sigue siendo el plan central de la preparación de los JJOO, y al mismo tiempo agregó: «Si no hablamos del plan B, eso no significa que no exista».

Tras al atentado cometido en Rusia en Crocus City Hall, que causó 144 muertos y más de 550 heridos, las autoridades francesas elevaron al máximo la amenaza terrorista en el país. El primer ministro, Gabriel Attal, informó que se toman medidas excepcionales de la lucha antiterrorista. Dijo que las autoridades fortalecieron la presencia de los agentes del orden público y movilizaron un número adicional de militares en el marco de la operación antiterrorista Sentinelle.

Los Juegos Olímpicos Estivales se celebrarán en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto, y los Paralímpicos, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. (Sputnik)