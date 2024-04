Trump defiende su red Truth Social tras desplome en sus acciones

Washington, 4 abr (Sputnik).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) defendió este jueves su plataforma de redes sociales Truth Social, cuyas acciones se desplomaron esta semana entre proyecciones de que la misma no registrará beneficios en el futuro previsible.

«¡Mire, usando Truth me convertí en el candidato republicano a la presidencia de los EEUU, y en un tiempo récord!. «Cuando respaldo a un político en Truth, casi siempre gana. Si no funcionara, o no hiciera correr la voz adecuadamente, no lo usaría. Pero funciona, y funciona muy bien. ¡¡¡Y la diversión recién comienza!!!», escribió Trump en dicha red.

Las acciones de Truth Social, propiedad de Trump Media & Technology Group, salieron a bolsa el 26 de marzo con una prima del 60 por ciento que elevó su precio hasta 76,20 dólares.

Pero apenas cinco sesiones después, sus acciones -con el símbolo comercial DJT, por las iniciales de Trump- cayeron un 21 por ciento, a 45,30 dólares, y actualmente cotiza a menos de 47 dólares.

La caída de DJT respondió a una pérdida neta de 58,2 millones de dólares sobre unos ingresos de 4,1 millones de dólares para 2023, anunciada por Trump Media en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Trump, quien posee aproximadamente el 60 por ciento de las acciones, perdió alrededor de 1.000 millones de dólares por dicho desplome.

En su presentación ante la SEC, la compañía dijo que «espera seguir incurriendo en pérdidas operativas y flujos de efectivo negativos de las actividades operativas en el futuro previsible, mientras trabaja para ampliar su base de usuarios, atrayendo más socios de plataforma y anunciantes».

Estudiosos del comportamiento del mercado y la suerte comercial de empresas con poco historial aconsejan a los compradores serios mantenerse alejados de DJT, pues le ven características de una acción «meme», o sea, que su cotización sube gracias a un impulso en redes sociales y otras plataformas.

Mientras tanto, los vendedores en corto apuestan a que DJT caerá aún más, y la empresa de datos financieros S3 Partners afirma que se ha convertido en la acción más cara en los EEUU para vender en corto. (Sputnik)