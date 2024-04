Ella sola se moría y entre todos la mataban

Columna Poliédrica

Lo que se está dando en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es muy grave. Como en toda situación de este tipo, hay gente que quiere sacar provecho y beneficiarse en detrimento de los intereses de la colectividad; por ello, es importante poner las cosas en perspectiva y tener cabeza fría para adoptar la mejor decisión en beneficio de la mayoría de la población costarricense.

Sintetizamos en un párrafo lo que ya expusimos en un artículo anterior sobre el objetivo de todo esto. Hay grupos económicos con una visión de la salud como negocio, que están haciendo lo posible por destruir a la CCSS; en dichos grupos hay profesionales de la salud que tienen nombramientos en la institución y también intereses en el sector privado, ello genera desde los clásicos biombos de toda la vida, hasta el sabotaje permanente que han hecho desde adentro de la CCSS, para favorecer sus intereses privados.

El sabotaje, como también lo hemos indicado, ha afectado a la Universidad de Costa Rica. Durante muchísimo tiempo las relaciones entre la UCR-CCSS fueron excelentes, dada su condición de instituciones hermanas y públicas; sin embargo, con la aparición de las universidades privadas que vieron en la salud un negocio todo cambió, claro está, con la complicidad de la jurisdicción constitucional y sus nefastos fallos (en sentido literal), para que la CCSS tuviera que brindar campos clínicos para que esas universidades hagan su negocio privado.

Nótese que lo comentado hasta el momento solo tiene relación con la formación del talento humano y con un intento de explicar los intereses que hay detrás de esta situación. El problema no solo tiene que ver con la formación de médicos generales en grado, sino también respecto a la formación de especialistas en posgrado, ya que los intereses privados de los médicos se han canalizado en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS); en otras palabras, existen personas de carne y hueso que durante años se han posicionado en puestos de toma de decisiones, tanto a lo interno de la CCSS como de la UCR, y desde ahí han podido llevar agua al molino de sus intereses económicos privados sin que nadie se interpusiera con sus planes.

Las especialidades médicas han sido manejadas por grupos específicos de personas que, arbitrariamente, han determinado quién entra y quién no a las diferentes especialidades. En no pocas ocasiones el criterio para abrir una especialidad ha sido el del vínculo familiar y en otros la influencia que los allegados del postulante puedan tener; en efecto, todas estas subjetividades se suelen revestir de objetividad y con ello se oculta las barbaridades que se han dado, para tener la carencia de especialistas de la actualidad.

Todo lo anterior se ha sumado al golpe de gracia que ha venido a significar la Ley de Empleo Público. Según me han comentado, el salario global de un especialista es de un millón quinientos mil colones, sin embargo, en los hospitales privados a un médico especialista se le está pagando alrededor de cuatro millones seiscientos mil colones; el resultado de esto es que los especialistas de la CCSS no les está importando la institución (quizás nunca les importó) y por una motivación estrictamente económica, están migrando al negocio de la salud privada.

Lo perverso de todo esto es que estos grupos están ganando mucho dinero con la crisis que ellos mismos han propiciado en la CCSS. Dada la presión que se genera por la falta de atención de la mayoría de la población, el gobierno y quienes actualmente están en la toma de decisiones de la institución, pretenden pagar al sector privado grandes sumas de dinero para atender la crisis; no obstante, muchos de las personas que están en el sector privado, son los especialistas que han renunciado o que no están dispuestos a trabajar horas extras en la CCSS.

Es difícil, muy difícil, intentar explicar al asegurado común todo lo que hay detrás de la denominada crisis de la CCSS. La perversidad de todo esto es mayor debido a que se utiliza a las personas que no son atendidas para presionar a la institución y esto profundiza el problema, al punto que si la seguridad social colapsa, los más afectados serán los asegurados que no pueden pagar los servicios de salud privados; dicho en palabras sencillas, en términos prácticos, volveríamos a la Costa Rica de antes de los años cuarenta del siglo pasado, en que solo las personas que podían pagar, tenían atención médica y accedían a la salud en sus diferentes ramas.

Como se observa entre todos estamos matando a la CCSS. En lo particular me resulta claro que el tema de la formación del talento humano y en concreto de los especialistas médicos, es solo una arista del problema que está viviendo la institución. No hemos hablado de las otras vertientes relacionadas con los servicios médicos, ni lo atinente al régimen de pensiones, por ejemplo; estos y otros aspectos, forman parte de un problema que requiere de personas comprometidas con el bienestar de la mayoría de la población, pero en la actualidad está imperando el interés económico individual y eso no ayuda a fortalecer la seguridad social.

Costarricenses no podemos dejar que unos vivillos nos arrebaten la posibilidad de acceder a los servicios de salud. Venimos tratando de explicar lo que está pasando y de crear conciencia para que luchemos por nuestra seguridad social, no podemos matarla porque nuestros hijos y nietos no nos lo perdonarían nunca.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot