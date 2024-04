Ecuador no maneja ofrecer disculpas a México tras irrupción en embajada, dice viceministro

Quito, 11 abr (Sputnik).- El Gobierno ecuatoriano no tiene sobre la mesa ofrecer disculpas a México tras la irrupción en su sede diplomática en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, pero tiene la voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas, señaló este jueves el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.

«México es un país hermano y por eso esperamos que este impasse diplomático se supere lo antes posible y podamos retomar a la normalidad (…). No creo que las disculpas estén en este momento en la mesa. Cancillería ha dado la pauta de una mesa de diálogo para resolver las diferencias y como hermanos latinoamericanos debería prosperar», señaló el funcionario en entrevista con el canal local Teleamazonas.

En similares términos se pronunció el miércoles la canciller, Gabriela Sommeferld, al señalar que Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con todos los países, pero no está en la mesa de discusión pedir disculpas a México.

«Eso no está en la mesa de discusión en este momento», aseveró a medios locales en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

En tanto, México presentó en esta jornada una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y anunció que solicitará la suspensión de este país de la ONU en espera de sus disculpas por este suceso, que originó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Torres apuntó que la voluntad de su Gobierno es poder superar esta situación y retomar sus nexos.

Indicó que la decisión de irrumpir en la embajada se tomó porque existía información de un «riesgo de fuga inminente, real» por parte del exvicepresidente Glas.

Respecto a la resolución emitida la víspera por la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que fue «buena para el Ecuador, más allá de la condena que era lógica».

En particular resaltó que no prosperó la propuesta de Brasil para que Glas regrese a la embajada mexicana y, además, El Salvador se abstuvo de votar a favor de la condena al Gobierno ecuatoriano, lo cual consideró que reafirma la posición de que no se puede mal usar las sedes diplomáticas e inmiscuirse en los temas internos del Estado sede de una misión diplomática.

«Lo de ayer en la OEA fue positivo para el Ecuador, más allá de la situación compleja. Lo que queremos es mandar el mensaje al mundo de que aquí se respeta la Constitución, la ley y que tampoco se puede mal usar las misiones diplomáticas», añadió.

Este incidente en la embajada de México en Ecuador también será abordado este viernes en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). (Sputnik)