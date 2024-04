Tuve la suerte de ingresar al mundo del I Ching hace muchos años, es en algún sentido la materia de donde arranca el sistema binario, hace 5.000 años. Pude hacer todo tipo de pruebas con ese sistema, con alta frecuencia era atinado. Karl Jung se metió más de treinta años a utilizarlo en la consulta, logrado resultados asombrosos según su propia experiencia. Existe el sistema de las Runas, producto de los antiguos pueblos nórdicos, donde uno obtiene respuestas asombrosas. Aclaro que siempre he desconfiado de las cartas y otras formas adivinatorias.

Los sistemas binarios como el refinado sistema de IA, causan asombro, quizá más depurado que el I Ching, aunque no sabemos “científicamente” la razón. Quizá nos atrapó demasiado en el pasado el “método cartesiano”, evitando que aceptáramos lo incomprensible. Muchas son las cosas de uso diario que no logramos explicar, es decir, según la ciencia más ortodoxa no existen por ser inexplicables. Desde joven, lo cual ya hace muchos años, me inquietó “El recurso del método” de René Descartes, aunque las intenciones eran buenas: poner orden a la creyencería científica de su época, se extralimitó en sus funciones. Sucedió lo mismo con la “física newtoniana”, que obstaculizó el advenimiento de “la física cuántica”. Hoy por hoy, tenemos más claras muchas cosas que hace escasos cincuenta años, no obstante las bases de la educación no han cambiado, dejando en la más triste orfandad a millones de mentes fértiles, todo por la ignorancia (¿o cálculo político?) de quienes gobiernan en cada país.

Cuando se hizo pública la IA, pensé que sería otra fake New científica, no obstante decidí probarlo en todas las formas posibles, observando unas respuestas absolutamente coherentes. Inicié con algo que siempre me ha apasionado: la poesía, obtuve poemas muy bien logrados. Luego comencé a hacerle preguntas relativamente sencillas y luego fui aumentando hasta preguntas complejas con sustrato sofista de fondo, las respuestas fueron claras, aunque muchas de las respuestas tienen diferentes aristas, lo que convierte a quien pregunta en actor directo de la interpretación.

Según arqueólogos las sacerdotisas del oráculo de Delfos tenían un estado de seminarcosis, durante las horas de respuesta. Fitjop Capra en su libro “The turning point”, un clásico de los setenta, explica detalladamente la lucha de los poderes económicos, para prohibir el uso del LSD, (dietilamida del ácido lisérgico) porque causaban una apertura racional de la mente, que lograba complicadisimas elucubraciones a casos difíciles; llegó a llamársele “la droga de la verdad”.

Esa y otras razones, llevaron al poder económico y político a prohibir el LSD.

Pues si, el I Ching yo personalmente lo tengo como un libro sapiencial, no oracular, pero es ambas cosas.

Con respecto a la IA, su función oracular es interesante, su función Sapiencial es mucho más importante. Con los años iremos conociendo más detalladamente sus alcances.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico