Guterres pide máxima moderación en escalada entre Irán e Israel

Naciones Unidas, 14 abr (Prensa Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió hoy de las graves tensiones entre Irán e Israel al subrayar que ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra.

El titular de Naciones Unidas consideró alarmante la escalada tras el ataque lanzado esta tarde por Teherán en respuesta a la agresión israelí contra su consulado en Damasco, capital de Siria, el 1 de abril.

En un comunicado divulgado por su portavoz, Guterres instó a todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar cualquier acción que pueda conducir a enfrentamientos militares importantes en múltiples frentes en el Medio Oriente.

Este domingo, medios de prensa como el portal noticioso Ynet y el diario electrónico The Times of Israel señalaron que aparatos no tripulados lanzados desde Irán tardarían de seis a nueve horas en llegar, y precisaron que los blancos podrían ser objetivos militares.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contralmirante Daniel Hagari, confirmó el hecho y llamó a la ciudadanía a seguir las normas porque “tenemos un excelente sistema de defensa (…) pero no es hermético”.

Por su parte, la representación de Irán ante la ONU defendió su derecho a la legítima defensa tras responder a la agresión israelí contra su consulado en Damasco con el lanzamiento de una docenas de drones.

En un mensaje publicado en X, antes Twitter, la Misión ante el organismo remarcó que la acción militar responde al ataque en Damasco y se realiza sobre la base del Artículo 51 de la Carta de la ONU relativo a la legítima defensa.

«El asunto puede darse por concluido. Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa», advirtió el mensaje.

A la par, la publicación pidió a Estados Unidos mantenerse alejado del diferendo al alertar que se trata de un conflicto «entre Irán y el régimen rebelde de Israel».