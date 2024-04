Un ministro de Bolivia vincula a Evo Morales con una red criminal y denuncia amenazas

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) – El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño, ha denunciado en rueda de prensa que el expresidente Evo Morales estaría vinculado con una red criminal liderada por el exmilitar Jurgen Silver Covarrubias, acusado de violación y estafa, que le habría amenazado de muerte e intimidado.

Evo, «deja de amenazar a nuestros dirigentes. No está bien», ha apuntado. «Compañero Evo, después de haber arriesgado mi vida en el golpe de Estado, después de haber arriesgado a mi familia, y haber sufrido la quema de mi domicilio, con esto me pagas», ha reprochado en referencia a la pertenencia de ambos al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Quiero pedirte, a vos y a tus colaboradores, que dejes de amenazar, que dejes de amedrentar a nuestros dirigentes y, obviamente, a los miembros del Movimiento Al Socialismo que peleamos y luchamos para que sigan nuestro proceso de cambio», ha argumentado, según recoge el diario boliviano ‘El Deber’.

Montaño ha explicado que ya en noviembre del año pasado hizo la denuncia y que ahora expone conclusiones de la investigación hecha por la Policía. «No estoy presentando una supuesta red, sino que es una red criminal. Esto ha sido obtenido a través de la justicia, a través de la Policía. Entonces, esto es un hecho real. Por eso es que hago conocer a la sociedad de qué es capaz de hacer el compañero Evo por su angurria de poder, por su candidatura», ha resaltado.

El ministro ha mencionado que Cobarrubias fue asistido en su momento, por el abogado defensor Nelson Cox Mayorga, quien fue viceministro de Régimen Interior con Morales y también tendría vínculos con Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia de Morales.

«El señor Covarrubias es un reo que ha sido sentenciado a 30 años por feminicidio y, obviamente ha estado involucrado en la huida de la supuesta expareja (de Evo Morales), la señorita o señora Noemí, hacia la Argentina», ha subrayado.

Montaño ha destacado además que Covarrubias tuvo que ser trasladado de la cárcel del Palmar a otra porque allí «era amo y señor». «Salía y entraba cuando quería. Por eso es que hay funcionarios policiales implicados en este tema, porque le facilitaban estos números de teléfono (desde donde amenazaban a Montaño), y obviamente, lo dejaban salir y entrar a este señor», ha denunciado.

En la comparecencia ha mostrado conversaciones de WhatsApp con amenazas y la fotografía de un arma de fuego acompañada de un texto que correspondería a Covarrubias: «es para mi cabeza», dijo Montaño.

Evo Morales habría conformado ese «clan criminal» para amendrentar a quienes no apoyan que sea candidato presidencial. «El compañero Evo no va a poder ya ser candidato porque hay una resolución de la justicia de que la reelección indefinida en Bolivia no hay», ha argumentado.