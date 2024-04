Estos son los 5 drones a disposición de Irán

El Shahed 136 (Testigo 136, en español) es un dron de ala delta única, sencillo y de bajo coste creado por la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán (acrónimo persa HESA) y Shahed Aviation Industries, creadores de toda una gama de vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares.

Los Shahed 136 pueden acelerar a velocidades de hasta 185 km/h y tienen un alcance estimado de hasta 2.500 km . Estos vehículos aéreos no tripulados de navegación por satélite y guiados por inercia están diseñados como munición merodeadora/kamikaze, y su carga útil de 30 a 50 kg es suficiente para atacar infraestructuras, fortificaciones, buques de guerra, cuarteles militares, puertos, aeródromos, concentraciones de personal enemigo y otros objetivos estratégicos y del campo de batalla.

Diseñado por la empresa Qods Aviation Industry, el fabricante de aviones no tripulados más antiguo de Irán, el Mohajer 10 es un vehículo aéreo no tripulado de altitud media y larga resistencia que, con un alcance operativo de hasta 2.000 km, es uno de los mayores vehículos aéreos no tripulados del arsenal nacional.