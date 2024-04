Netanyahu pide encontrar en Irán blancos para atacar sin causar víctimas

Washington, 15 abr (Sputnik). – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, encargó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontrar en Irán blancos cuyo ataque no causaría víctimas pero «enviaría una señal» en respuesta al ataque iraní, publicó este lunes el diario The Washington Post citando a una fuente familiarizada con el asunto.

«Netanyahu pidió a las FDI presentar variantes de blancos… Israel está buscando variantes que envíen una señal pero no causen víctimas. Podría ser un ataque contra una instalación en Teherán o un ciberataque», escribió el periódico.

Además, Israel busca una respuesta que no enoje a sus aliados internacionales para no perder la posibilidad de crear una alianza contra Teherán, comentó The Washington Post.

«Nuestros aliados no quieren que sea una respuesta desmesurada, y nosotros queremos seguir trabajando con nuestros aliados. No tenemos la necesidad de producir víctimas, pero nos importa responder a los que se empeñan en causarnos daño», dijo la fuente.

Anteriormente el canal de televisión CNN informó que en el gabinete militar de Israel se debatió el ataque a Irán y sus plazos. Podría ser una respuesta armada o medidas diplomáticas para lograr un mayor aislamiento de Irán en el mundo.

El 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el consulado iraní en Damasco, que se cobró la vida de varios oficiales de unidades de élite de las fuerzas armadas de Irán.

El ataque de varias horas fue el primero que se llevó a cabo directamente desde Irán, aunque también contó con la participación de fuerzas proiraníes en Siria, Irak y Yemen.

El canal de televisión estatal iraní Press TV informó, a su vez, que todos los misiles hipersónicos alcanzaron sus objetivos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se lanzaron unos 300 proyectiles, 170 drones y 30 misiles de crucero; al mismo tiempo, Israel afirma que sólo «unos pocos misiles» alcanzaron el territorio del país y causaron «daños menores».

El domingo, Irán dio por concluida su operación de represalia, pero advirtió al mismo tiempo de que, si Israel intenta una acción en suelo iraní o contra instalaciones iraníes en Siria u otro país, la respuesta siguiente será aún mayor.

El ministro sin cartera israelí Benny Gantz, por su parte, afirmó que Israel se propone crear una coalición regional contra Irán y responder al ataque en el momento oportuno y de manera apropiada. (Sputnik)