Presidente de Colombia insiste en que oposición promueve un golpe de Estado

Bogotá, 23 de abril (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en que la oposición está orquestando un golpe de Estado a partir de «mentiras» y noticias falsas.

«Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos (…), los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley. Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y ‘fakes’ y comenzar a construir el golpe», denunció el mandatario en su cuenta de X.

Petro hizo esta publicación luego de que el domingo integrantes de la oposición y grupos de extrema derecha marcharan en contra del Gobierno y las reformas que impulsa en el Congreso legislativo.

El mandatario acusó también a algunos medios de prensa de complicidad, buscando justificaciones para derrocarlo.

«Su objetivo es claro, buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre», denunció.

Por último, el presidente aseguró que no busca perpetuarse en el poder, pero también dejó en claro que no abandonará el cargo antes de tiempo.

«Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos», sentenció.

Petro asumió en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. (Sputnik)