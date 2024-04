El Papa defiende «una paz negociada» en Ucrania y Gaza porque «es mejor que una guerra sin fin»

Roma, 25 Abr. (EUROPA PRESS) – El Papa ha defendido «una paz negociada» en Ucrania y Gaza porque «es mejor que una guerra sin fin» al tiempo que ha reiterado su llamamiento al diálogo y a la negociación.

«Es mejor una paz negociada que una guerra sin fin», ha asegurado el Pontífice en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS, en la que ha renovado su llamamiento para que cesen todos los conflictos del mundo. Algunos fragmentos de la entrevista -que se publicará de forma íntegra el domingo 19 de mayo- fueron difundidos por la cadena en Youtube.

Francisco hace un llamamiento a todos los países «beligerantes» para que pongan fin a los conflictos: «Por favor, intenten negociar. Busquen la paz», ha asegurado.

También pide oraciones por Gaza y asegura que reza «mucho» por el alto el fuego en la franja, al tiempo que recuerda que cada tarde, a las 19,00 horas llama a la única parroquia católica de la Franja para recibir noticias. «La situación es muy dura, muy dura –asegura–. Entre otras cosas porque la gente tiene que luchar por la comida».

Preguntado sobre las consecuencias en los niños de la invasión rusa en Ucrania, el Papa Francisco añade: «Esos niños no saben sonreír. Yo les digo algo, pero han olvidado cómo sonreír. Y cuando un niño se olvida de sonreír, es muy grave».

Francisco también se pronuncia sobre el cambio climático y reitera que «existe» y, sobre su salud, responde que está «bien». Por otro lado, asegura que en la Iglesia hay sitio para todos. «Yo diría que siempre hay un sitio. Si en una parroquia el párroco no parece acogedor, lo comprendo, pero vayan y busquen en otra parte, siempre hay un lugar, siempre. No huyan de la Iglesia. La Iglesia es muy grande. Es más que un templo… no deben escapar de ella», agrega.

El Papa también ha asegurado que en el origen de las guerras hay a menudo «abrazos fallidos o rechazados, a los que siguen prejuicios, incomprensiones y sospechas, hasta el punto de ver en el otro a un enemigo», durante su discurso en el acto organizado por el movimiento Acción Católica, que ha reunido a cerca 60.000 personas en la plaza de San Pedro bajo el lema ‘Con los brazos abiertos’.

«Cuando el abrazo se convierte en puño, es muy peligroso», ha señalado el Pontífice, que también ha asegurado que esto «lamentablemente» sucede ante «los ojos» del mundo «en estos días, en demasiadas partes del mundo».

«El impulso que hoy expresáis de manera tan festiva no siempre es acogido en nuestro mundo: a veces se encuentra con cerrazones y resistencias, de modo que los brazos se vuelven rígidos y las manos se aprietan amenazadoramente, convirtiéndose ya no en vehículos de fraternidad, sino de rechazo y oposición», ha señalado. En este sentido, ha recalcado que «un abrazo puede cambiar vidas, mostrar nuevos caminos de esperanza».

Mientras, en un acto con peregrinos de Hungría, el Pontífice también ha explicado que «el gran don» de la paz «comienza en el corazón de cada «Comienza frente a la puerta de mi casa cuando, antes de salir, decido si quiero vivir ese día como hombre o mujer de paz, es decir, vivir en paz con los demás», ha señalado.

Para el Papa, la paz llega cuando una persona decide «perdonar, aunque sea difícil», y esto llena su corazón de alegría. Francisco ha querido agradecer también a los húngaros el haber tenido «el corazón abierto hacia los refugiados ucranianos que abandonaron su país a causa de la guerra».