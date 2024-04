Xi se reúne con secretario de Estado de Estados Unidos

Beijing, 26 abr (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy viernes por la tarde con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

Al señalar que este año se cumple el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, Xi dijo que durante los últimos 45 años, la relación ha pasado por viento y lluvia y que las dos partes pueden extraer algunas lecciones importantes.

China y Estados Unidos deben ser socios en vez de rivales; deben ayudarse mutuamente para que ambos ganen en vez de dañarse el uno al otro; deben buscar terreno en común y reservar diferencias en lugar de dedicarse a una competencia feroz; y deben honrar las palabras con acciones en lugar de decir una cosa pero hacer lo contrario.

Xi dijo que propuso el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo como los tres principios generales de la relación, que son a la vez lecciones aprendidas del pasado y una guía para el futuro.

Xi enfatizó que en su llamada telefónica con el presidente Joe Biden hace tres semanas, compartió sus ideas sobre cómo estabilizar y desarrollar las relaciones entre China y Estados Unidos en 2024, y subrayó que ambas partes deben valorar la paz, priorizar la estabilidad y defender la credibilidad.

«Los detalles más finos se pondrán en su sitio cuando estén alineados con el panorama más amplio», Xi dijo que una vez destacó. El mundo actual está experimentando una transformación nunca vista en una centuria. Cómo responder a ella es una cuestión de los tiempos y del mundo.

Xi agregó que su respuesta es construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad, lo que se ha convertido en una bandera de la política exterior de China y ha sido bien recibida por muchos países.

El planeta Tierra es así de grande y la humanidad enfrenta muchísimos desafíos comunes. Como dice un viejo refrán chino: «Los pasajeros de un mismo barco deben ayudarse entre sí», afirmó.

«En la actualidad, tal y como lo veo, los habitantes del mismo planeta deben ayudarse unos a otros. Vivimos en un mundo interdependiente y ascendemos y caemos juntos. Con sus intereses profundamente entrelazados, todos los países necesitan construir el máximo consenso para resultados de ganancia compartida y en los que ganen todos. «Éste es el punto de partida básico para que China visualice al mundo y a la relación entre China y Estados Unidos», indicó Xi.

Xi subrayó su opinión de que los grandes países deben comportarse de manera acorde con su estatus y actuar con amplitud de miras y un sentido de responsabilidad.

China y Estados Unidos deben poner un ejemplo al respecto, asumir responsabilidades en pro de la paz mundial, crear oportunidades para el desarrollo de todos los países, proporcionar al mundo bienes públicos y desempeñar un papel positivo en la promoción de la unidad global.

Xi recordó que en su reunión con el presidente Biden en San Francisco, propuso cinco pilares para las relaciones entre China y Estados Unidos, los cuales son desarrollar conjuntamente una percepción correcta, gestionar conjuntamente los desacuerdos de forma eficaz, promover conjuntamente la cooperación de beneficio mutuo, asumir conjuntamente responsabilidades como grandes países y promover conjuntamente los intercambios entre pueblos.

Deben servir como base para la mansión de las relaciones entre China y Estados Unidos. Cuando se establezcan los principios generales, será más fácil abordar cuestiones específicas, afirmó Xi.

«China está dispuesta a cooperar, pero la cooperación debe ser una vía de dos direcciones. China no le teme a la competencia, pero la competencia debe basarse en el progreso común, no en un juego de suma cero», agregó Xi.

China está comprometida con la no alineación y Estados Unidos no debe formar pequeños círculos. Ambas partes pueden tener sus propios amigos y socios y deben abstenerse de atacarse, oponerse o dañarse el uno al otro, añadió.

«China se alegra de ver a un Estados Unidos confiado, abierto, próspero y floreciente, y espera que Estados Unidos también pueda ver el desarrollo de China de forma positiva», señaló el presidente chino.

Xi subrayó que, como dice un refrán chino: «La falta de progreso significa retroceso», y también se aplica a las relaciones entre China y Estados Unidos.

Al señalar que la tendencia estabilizadora en las relaciones entre China y Estados Unidos no surgió fácilmente, Xi dijo que se espera que los dos equipos continúen trabajando activamente para cumplir la visión de San Francisco que él y el presidente Biden alcanzaron, en aras de estabilizar, mejorar e impulsar verdaderamente las relaciones bilaterales.

Por su parte, el secretario Blinken transmitió los saludos del presidente Biden al presidente Xi. Indicó que desde que el presidente Biden y el presidente Xi se reunieron en San Francisco, Estados Unidos y China han logrado buenos avances en su cooperación en áreas como las interacciones bilaterales, la lucha contra las drogas, la inteligencia artificial y los intercambios entre pueblos.

Blinken dijo que la multiplicidad y complejidad de los desafíos que enfrenta el mundo requieren que Estados Unidos y China trabajen juntos, y agregó que los estadounidenses de todos los sectores de la sociedad que conoció durante la visita expresaron la esperanza de que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y China.

Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría, no busca cambiar el sistema de China, no busca suprimir el desarrollo de China, no busca revitalizar sus alianzas contra China y no tiene intención de entablar un conflicto con China, indicó Blinken.

Estados Unidos se adhiere a la política de una sola China, señaló Blinken, y agregó que Estados Unidos espera mantener la comunicación con la parte china, cumplir lo acordado por ambos presidentes en San Francisco, buscar una mayor cooperación, evitar malentendidos y errores de cálculo, gestionar las diferencias de manera responsable y lograr un desarrollo estable de las relaciones entre Estados Unidos y China.

El presidente Xi pidió al secretario Blinken que transmita sus saludos al presidente Biden.

Wang Yi participó en la reunión.