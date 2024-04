Patetismo y pachuquismo político

Columna Poliédrica

La clase política de Costa Rica es realmente patética. Estamos hablando de casi toda la clase política, cuesta encontrar excepciones en la actualidad, ya no hay admiración por nadie o casi nadie; en la actualidad ya ni siquiera impera la conducta ordinaria, el pachuquismo es la constante y la política se entiende como una actividad para obtener beneficio propio y algún reconocimiento que no hay entendido que es pasajero.

Este mal no es reciente, viene dándose desde hace mucho tiempo. Siempre han habido personajes que han tenido características particulares como, por ejemplo, el tomardor de licor, el mujeriego, el displicente con la gente, en fin, personas comunes y corrientes; sin embargo, eran personas que a la hora de ejercer su puesto, al menos, tenían un mínimo de comportamiento acorde con su investidura.

Lo que estamos viendo en la actualidad no tiene punto de comparación con el pasado. Se trata de un nivel de vulgaridad tal que los oídos duelen y los ojos lloran cuando se escucha y se lee las declaraciones que brindan muchos de las personas que están en puestos de toma de decisión; sin embargo, no se puede esperar otra cosa, cuando es la conducta normal de la persona que los dirige, de la persona que los manda, de la persona que un día sí y otro también, los deja en mal ante la opinión pública.

Es claro que estoy hablando de quien en la actualidad ejerce la Presidencia de la República de Costa Rica. Muchas veces le he escuchado decir cosas de una forma bastante burda, aunque no siempre lo que dice es carente de sentido; es decir, algunas intervenciones contra los que han tenido el poder formal en los últimos años son absolutamente ciertas, pero eso no quita que hay diferentes formas para decir las cosas sin que las palabras pierdan eficacia, sin que ello implique rebajar a su nivel más bajo el cargo de Presidente de la República.

Vamos a decirlo de manera directa, la clase política que asumió el poder formal a partir de los años ochenta no es menos patética que quienes ejercen el poder político formal en la actualidad. La política es una actividad que debe ejercerse virtuosamente y para beneficio, ojalá, de la mayoría de los miembros de una sociedad; lo patético está no sólo en lo burdo en la forma de comunicarse, sino en las acciones concretas de los de antes y de los actuales, que han favorecido únicamente a grupos específicos de la sociedad costarricense.

Ya lo he dicho muchas veces, estamos en una época de decadencia en la sociedad costarricense y mundial. No solo los políticos son malos por lo que dicen, sino también por los hechos que han dado como resultado el aumento de la pobreza, el deterioro de los servicios de educación y salud, así como una sociedad en un proceso de deterioro acelerado que nadie sabe a dónde iremos a llegar; en palabras sencillas, vivimos una decadencia en la mayoría de las actividades de la vida nacional, es probable que debamos tocar fondo para ver si irrumpe personas que asuman el reto de sacar a Costa Rica de este proceso que comenzó en los años ochenta del siglo pasado.

El Presidente de la República debe representar al ciudadano costarricense. No creo que nadie en este país pueda decir que nunca ha utilizado palabras burdas en un determinado momento, particularmente, en la intimidad de su espacio privado y con personas muy cercanas; sin embargo, cuando usted asume la investidura de Presidente de un país, debe comportarse y expresarse de manera adecuada, debe entender que representa a una sociedad que, en nuestro caso, siempre se ha preciado de tener un nivel alto de educación, no solo formal sino también como personas.

Y no es que el Presidente de la República no pueda hacer bromas o chascarrillos, sino que debe tener claro que aquello debe hacerse de manera inteligente y sin caer en la vulgaridad. Hemos tenido personajes que han ocupado la presidencia de la República que han tenido lo que los abuelos llamaban fisga, sorna y buen humor; no obstante, eso es diferente a lo que hemos visto en los últimos tiempos y en concreto en los últimos dos años.

He de decir que el tiempo se me ha hecho eterno en estos ya casi dos años. No solo por la forma de hablar y comportarse del señor Presidente de la República, sino porque las personas que se están desempeñando en la política en general, dejan mucho que desear; salvo excepciones muy marcadas, la decadencia de la clase política costarricense se refleja en todos los poderes de la República y en los diferentes niveles de la administración pública.

El pachuquismo y el patetismo es lo que impera y ha imperado desde hace años. La pregunta es: ¿hasta cuándo tendremos que soportar una clase política y una política tan decadente?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot