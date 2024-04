La Seguridad Social (¿Quiénes lo pusieron?)

He escrito mucha cantidad de artículos acerca de la CCSS, desde hace más de veinte años, en diferentes medios de comunicación escritos, de papel y electrónico. En nuestro país la pereza para leer es legendaria, se trate de lo que sea, por lo general se pasa por alto.

No hablaré de recetas mágicas porque no las hay, hablaré del peligro que acecha tras muchos de últimos movimientos de fichas.

Una breve sinopsis no cae nunca mal: ¿por qué tenemos la medicina socializada? Cuando el modelo fue creado por la administración Calderón Guardia, la guerra mundial (II) estaba en su apogeo y existía un maridaje entre el capitalismo y el comunismo, con la finalidad de detener el fascismo del eje, Berlín-Italia-Japón. Estos acontecimientos ayudaron al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en su lucha. La CCSS vino a ser la alternativa de salud para los trabajadores, porque los pobres tenían los hospitales de la Junta de Protección Social y los ricos la medicina privada. “Los pobres con vergüenza”, me decía una amiga mía, “nos daba pena ir a la consulta del San Juan de Dios, no teníamos dinero, pero teníamos dignidad”, este inmenso grupo fue favorecido de los servicios de medicina social.

El año 1948, con su revolución, marcó un hito histórico, las autoridades de facto, no quisieron quitar “los logros sociales” de la administración Calderón, al contrario las cimentaron y respaldaron constitucionalmente.

Del cincuenta en adelante comenzó la expansión del “Estado Social de Derecho”, orgullo de la Costa Rica del siglo XX. De éste nos servimos todos, sin excepciones, la paz social tuvo su génesis en él, mientras Centroamérica se desangraba en guerras fratricidas, nosotros vivíamos en paz, porque no existía razón para violentar la constitución.

Los partidos PUSC-PLN-COMUNISTA, comprendían que sin la base de los derechos de las mayorías, no se podría gobernar. Esto duró tres décadas, hasta el fin de los ochenta, entonces se metió el liberalismo económico a ultranza y cayó el comunismo tras el Muro de Berlín. Aquí debemos aclarar que los ricos respaldaron ese estado social, hasta que los tres grandes profetas Reagan-Tatcher-Friedman, impusieron su nefasta doctrina, con el aplauso de los capitalistas de cada nación.

En nuestro país, los partidos que habían dado su espaldarazo a las instituciones de bien social, empezaron a ser infiltrados por servidores inicuos de la derecha mas recalcitrante, terminando con los logros sociales poco a poco.

Los veinte años anteriores no fueron suficientes, entonces nacieron de la nada tres presidentes espurios, que obedecían al gran capital y fueron perfectos para conseguir deteriorar las instituciones de bien social. Estoy totalmente seguro que el próximo será también alguno “sin ayer y sin mañana”, dócil ciervo de los más altos intereses económicos.

¡Cuanto hubiera deseado ahora un Constantino Láscaris! Me hubiera gustado su prosa impoluta como la de su libro “Historia de las ideas filosóficas en Costa Rica”, pero contabilizando hasta el año 2014.

Si bien las cosas ya no hubieran sonado tan dulces. Las últimas tres décadas, fueron de mal en peor para Costa Rica, desde luego muchos de nuestros males fueron importados, pero aquí hubo mano peluda para conseguirlo.

Hoy, ante el ataque reiterativo contra la mayoría de las instituciones, ataque que viene de Zapote y Cuesta de Moras, siguiendo los lineamientos del liberalismo criollo, amanuense incondicional del liberalismo económico mundial.

Aquí alguien colocó la pieza clave, misma que continúa mandando a sus anchas, despedazando las estructuras sociales costarricenses, ahora en dura lucha contra la CCSS, desde adentro y desde afuera.

No me pregunten quién es, sino quiénes lo pusieron.

La CCSS, el ICE, la Banca Nacional, etc están en la lista, no se trata de decir cómo sucederá, sino cuándo sucederá.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico