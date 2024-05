Biden sin repensar política hacia Medio Oriente

Washington, 2 may (Prensa Latina) El presidente Joe Biden afirmó hoy que las protestas pro palestinas en universidades de Estados Unidos no le han hecho repensar su política sobre Medio Oriente.

En una declaración en vivo desde la Casa Blanca el mandatario demócrata fijó posiciones acerca de las manifestaciones registradas en centros universitarios de unos 30 estados, con saldo de más de mil detenidos por la policía desde el pasado 17 de abril.

Biden admitió que los universitarios tienen derecho a la protesta pacífica, pero condenó los focos de vandalismo y la invasión de la propiedad.

“En momentos como este, siempre hay quienes se apresuran a sumar puntos políticos. Pero este no es un momento para la política. Es un momento de claridad”, dijo el presidente al advertir que sería claro: la protesta violenta no está protegida, pero la pacífica sí.

Biden se refirió a las manifestaciones en la Universidad de Columbia y en otros centros de enseñanza superior del país en la última semana, que han atraído la atención nacional, sobre todo a partir del incremento de las tensiones y la intervención de la policía para desmantelar los campamentos en solidaridad con Gaza.

“Destruir propiedad no es una protesta pacífica, va contra la ley. Vandalismo, allanamiento de morada, rotura de ventanas, cierre de campus, forzando la cancelación de clases y graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica, que amenaza a la gente, que intimida a la gente”, según precisó.

Se han producido manifestaciones en los campus universitarios de todo el país en medio de la indignación por la guerra en Gaza, donde más de 118 mil palestinos fueron asesinados, heridos o están desaparecidos desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza contra el movimiento Hamas.

Manifestantes pro palestinos que se oponen a la campaña militar de Israel en Gaza tomaron el lunes el control del edificio Hamilton Hall en el campus de Columbia.

Las autoridades de la universidad neoyorquina solicitaron la intervención de la policía, que en un operativo desplegó agentes con equipos antidisturbios y accedió, mediante una rampa y una ventana, al edificio ocupado por los manifestantes hasta lograr desalojarlo. El saldo general de arrestos fue de casi 300 personas.

La policía de Los Ángeles también dispersó la noche del miércoles a los participantes en las protestas en la Universidad de California incluso hubo choques violentos en la escena.

“Todos hemos visto las imágenes y ponen a prueba dos principios estadounidenses fundamentales. El primero es el derecho a la libertad de expresión, a que la gente se reúna pacíficamente y haga oír su voz. En segundo lugar, está el Estado de derecho. Ambos deben mantenerse”, enfatizó.

Denunció también el antisemitismo. Biden sólo había hecho un comentario de pasada sobre las protestas condenándolo, pero también rechazando a aquellos “que no entienden lo que está pasando con los palestinos”.

El expresidente Donald Trump, virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre, calificó la víspera las protestas como una “vergüenza” y criticó a Biden por no haberse pronunciado.

“Biden no se encuentra por ningún lado. No ha dicho nada (…) hay mucha fiebre en nuestro país y él no habla”, señaló el exmandatario.

El actual escenario añade presión sobre Biden, cuya situación es políticamente complicada, pues desde hace más de seis meses enfrenta reacciones negativas de diferentes sectores y de su propia base electoral, inconformes con el apoyo de Biden a Israel.

Miles de votantes han emitido votos de protesta contra Biden en las primarias demócratas, y una reciente encuesta de CNN publicada el fin de semana reveló que su peor índice de aprobación fue por su manejo de la guerra de Israel contra Hamas.

El estudio mostró un 71 por ciento de rechazo en ese acápite, incluyendo un 81 por ciento de rechazo entre los menores de 35 años y una reprobación mayoritaria entre los demócratas (53 por ciento).