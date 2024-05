Candidata presidencial alerta sobre crisis institucional en Panamá

Ciudad de Panamá, 2 may (Prensa Latina) La candidata presidencial independiente, Maribel Gordón, alertó hoy sobre la crisis institucional que impera en Panamá, a escasos tres días de elecciones generales.

En diálogo con la prensa, la economista señaló que un reflejo de ello es la actual indefinición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre una de las candidaturas a jefe de Estado, en alusión a José Raúl Mulino, abanderado de las toldas Realizando Metas y Alianza, en reemplazo del exmandatario Ricardo Martinelli (2014-20l9), condenado a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero y asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua.

Como nunca antes en las últimas décadas, opinó la también catedrática, esa situación genera incertidumbre, a lo que suma que otro aspirante a la silla presidencial (Melitón Arrocha) declinara participar en el torneo y solicitara el respaldo a otro, en referencia al exmandatario Martin Torrijos (2004-2009).

En su criterio, lo que sucederá el próximo 5 de mayo es una jornada histórica en la que el soberano deberá decidir entre dos propuestas: de un lado más de lo mismo, impunidad, corrupción y desatención a los problemas fundamentales de la población; o la propuesta que ella representa, el Plan para la Vida Digna, el derecho al bienestar humano y la estrategia de adecentar al Estado.

A preguntas de Prensa Latina sobre la aceptación que ha tenido su proyecto en las comunidades, desde el mismo proceso de recolección de unas 173 mil firmas de respaldo que le permitieron llegar a ser uno de los tres candidatos presidenciales por libre postulación, Gordón afirmó que al movimiento social pretenden ocultarlo con encuestas engañosas y financiadas por otros candidatos

Pero en la próxima votación, insistió, el pueblo humilde y trabajador que añora un cambio se hará sentir y expresará su voluntad frente al clientelismo y la chequera, de ahí nuestro llamado a defender la dignidad.

Caso que en las urnas se impongan representantes de los gobiernos tradicionales de turno , dijo, el movimiento social con el que me identifico porque no robo, no miento, ni vendo a la Patria, seguirá en las calles, en sus luchas, para que no le cercenen su más elementales derechos.

La ley en Panamá no prevé segunda vuelta, por lo que el próximo domingo unos tres millones cuatro mil 83 ciudadanos habilitados definirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento).

Con el voto eligen además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.