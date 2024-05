Chaves Robles por referendo para vender Banco de Costa Rica y otros temas

San José, 2 May (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció un referéndum para decidir sobre ocho temas de interés para el Ejecutivo, entre ellos la venta del Banco de Costa Rica.

Durante su discurso de rendición de cuentas anual, Chaves retó a los legisladores a que aprueben diversos proyectos de ley presentados por su administración, caso contrario se convocaría a un referendo.

Para el mandatario el gobierno avanzará contra viento y marea y seguirá informando y despertando al pueblo, le guste a quien le guste.

Chaves advirtió a los legisladores que deben decidir favorablemente su agenda de gobierno, o de lo contrario, reiteró, convocará al referendo.

“Este gobierno considera que no hay nada más democrático y sublime que la decisión directa del pueblo y esa decisión está tomada, pero solo los ríos no se devuelven y por ello, si ustedes están comprometidos con una agenda legislativa país y no partidista podemos avanzar, de lo contrario, en los próximos días o semanas, presentaremos la ruta de democracia directa y el pueblo decidirá”, puntualizó Chaves.

El presidente adelantó los siguientes temas para la posible consulta popular:

1- Jornadas 4×3

2- Armonización del mercado eléctrico

3- Cierre de los 5 consejos del MOPT

4- Cierre de órganos desconcentrados del Ministerio de Agricultura y Ministerio del Ambiente

5- Ciudad Gobierno

6- Marina y Terminal de Cruceros de Limón

7- Eliminación de tarifas mínimas de colegios profesionales

8- Venta del BCR.