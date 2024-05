¿Quiere escuchar los sonidos del espacio?

(recopilados por Jav para el curso “Conversemos sobre Astronomía”. PIAM – I semestre 2024)

Recuerde que:

Para que se produzca un sonido, algo tiene que vibrar ; una cuerda de guitarra, el aire dentro de un tubo de órgano, sus cuerdas vocales y hasta las “tripitas” de su sistema digestivo.

La luz por el contrario (ondas de radio y todo tipo de ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío).

Las ondas electromagnéticas (¡no son mecánicas!) y son transversales. Aquí lo que oscila es un campo magnético y un campo eléctrico perpendiculares entre sí, y también a la dirección de propagación.

Los sonidos del universo que escuchará, algunos son reales y otros pueden ser recreaciones (simulaciones) bien intencionadas para que usted tenga algún tipo de aprendizaje útil. Esa es la ventaja de visitar sitios confiables.

Sondas espaciales robóticas han visitado algunos planetas (Venus, Marte, la Luna) otras los han sobrevolado y orbitado (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, sus satélites naturales, e incluso el Sol). El sonido puede ser producido por la parte sólida del objeto, por la parte gaseosa, o por la interacción de la nave misma con el ambiente planetario.

Disfrútelos.

The Sounds of Space: Una aventura sonora:

2. Todos los sonidos del Sistema Solar:

3. ¿Cómo suenan los agujeros negros?:

4. Voyager Disco de Oro – Sonidos de la Tierra:

5. Decodificación de imágenes de Voyager Golden Record:

6. Toque los anillos de Saturno como una Harpa:

7. Sonidos de Saturno 1, Lunas y anillos:

8. Sonidos de Saturno 2, Resonancias De Jano:

Si usted encontró otros, compártalos.

Y no me diga que no le gusta “El sonido del Silencio” de Simon & Garfunkel:



(*) José Alberto Villalobos Mora es asesor en Física y Astronomía.