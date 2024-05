Rusia lo hará todo para evitar una colisión global pero no tolerará amenazas, dice Putin

Moscú, 9 may (Sputnik).- Rusia no escatimará los esfuerzos para evitar una confrontación global pero no dejará a nadie que la amenacen, afirmó el presidente Vladímir Putin, al pronunciar un discurso este jueves con motivo del 79 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria de 1941-1945.

«Rusia lo hará todo para impedir una colisión global, pero al mismo tiempo no dejaremos a nadie que nos amenacen», declaró Putin desde la Plaza Roja de Moscú. «Nuestras fuerzas estratégicas siempre están preparadas para combate», advirtió.

Durante su discurso, Putin denunció los intentos de tergiversar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial.

«Hoy vemos los intentos de distorsionar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Estorba a los que están habituados a construir una política de hecho colonial sobre la hipocresía y la mentira. Ellos derriban monumentos conmemorativos (…) a luchadores contra el nazismo, ponen sobre el pedestal a traidores y cómplices de los nazis, tachan la memoria del heroísmo y la nobleza de los soldados liberadores, del gran sacrificio que hicieron en nombre de la vida», manifestó el mandatario ruso.

Para Putin, «el revanchismo, la profanación de la historia, el deseo de justificar a los acólitos actuales de los nazis son parte de la política general de las élites occidentales para incitar cada vez más conflictos regionales, discordias étnicas e interconfesionales, contener a los centros soberanos e independientes de desarrollo mundial».

«Rechazamos las pretensiones de excepcionalidad por parte de cualquier Estado o alianza, sabemos adónde conducen esas ambiciones desmesuradas», dijo.

Durante su intervención, Putin estimó conveniente sin embargo recordar el papel de los aliados occidentales de la Unión Soviética en la lucha común contra el nazismo.

Según él, «Rusia nunca ha restado importancia al segundo frente y la ayuda de los aliados». «Nunca olvidaremos nuestra lucha común (…) Honramos el coraje de todos los soldados de la coalición anti-Hitler, los miembros de la Resistencia, los combatientes clandestinos y los partisanos», dijo Putin.

Según el presidente ruso, Occidente «quisiera olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial», pero Moscú recuerda que «el destino de la humanidad se decidió en las grandiosas batallas de Moscú y Leningrado, Rzhev, Stalingrado, Kursk y Járkov, Minsk, Smolensk y Kiev, en duras y sangrientas batallas libradas desde Murmansk hasta el Cáucaso y Crimea».

Al mismo tiempo, Putin subrayó que «Rusia nunca ha restado importancia al segundo frente y a la ayuda de los aliados». «Honramos la valentía de todos los soldados de la coalición antihitleriana, los resistentes, los combatientes clandestinos, los partisanos y el coraje del pueblo de China que luchó por su independencia contra la agresión del Japón militarista. Siempre recordaremos y nunca olvidaremos nuestra lucha común y nuestras inspiradoras tradiciones de alianza», señaló.

«Celebramos el Día de la Victoria en medio de la operación militar especial. Todos sus participantes —los que están en el frente, en la línea de contacto— son nuestros héroes. Nos inclinamos ante su firmeza y abnegación, desinterés. Toda Rusia está con ustedes», declaró.

El Día de la Victoria, que se conmemora cada 9 de mayo, se celebra con tradicionales desfiles militares tanto en la Plaza Roja de Moscú como en otras ciudades del país, así como con marchas del Regimiento Inmortal, evento en el que los participantes salen a las calles portando retratos de sus familiares fallecidos durante la lucha contra el fascismo, que este año se realiza en formato virtual.

El gran desfile organizado este año en la capital rusa cuenta con la participación de más de 9.000 militares, más de 70 vehículos blindados y la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El desfile culminará con los vuelos de los equipos de acrobacia aérea Russkie Vítiazi y Strizhí. (Sputnik)