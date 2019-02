Están dando por finalizado en EEUU el juicio al “Chapo “Guzmán y se presume una sentencia a cadena perpetua. Lo más relevante: las revelaciones que testigos han hecho de como este narcotraficante realizaba sus operaciones sobornando con impresionantes cantidades de dólares a altísimas personalidades del gobierno mejicano.

“Las autoridades mexicanas continuarán las investigaciones relacionadas con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que el martes fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron ante un jurado de Nueva York, EEUU, como jefe del mexicano Cartel de Sinaloa, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. Sobre los nombres de expresidentes mexicanos que surgieron en el juicio, “de acuerdo a los procesos que puedan existir, el planteamiento es darle curso, no detener nada si existen denuncias, y si se presentan denuncias, atenderlas”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Generalmente cuando un alto narcotraficante cae, inmediatamente es relevado por elementos de su mismo cartel u ocupado el espacio por otros carteles de la droga.

En EEUU guarda prisión Simón Trinidad, dirigente de las FARC y se está persiguiendo con saña a Santrich, uno de los principales negociadores del proceso de paz con el gobierno colombiano, con acusaciones de narcotráfico. Contribuye a la paz en Colombia la implacable persecución contra ellos, cuando las FARC, que decían sus detractores, era el cartel de la droga más grande del mundo, ha dejado de existir?

Por supuesto que no. Hay un trasfondo político pues el narcotráfico ha permeado a profundidad la sociedad y el Estado, ahí tiene su raigambre y sigue tan campante después de la disolución de las FARC.

En México, AMLO está dando por terminada la llamada “guerra al narcotráfico” que lanzara el ex presidente Calderón, el cual puso al ejército a asumir funciones policiales sumiendo al país en un caos de desapariciones, secuestros, asesinatos selectivos, fosas comunes. AMLO promueve una nueva Guardia Nacional que asuma de otra manera esta problemática tan difícil de solucionar como las maras en El Salvador.

Después que EEUU instalara en Colombia siete bases militares, las hectáreas cultivadas de coca y la producción de cocaína han aumentado exponencialmente. Queda claro que el objetivo de dichas bases militares no eran combatir este flagelo sino que tienen objetivos geoestratégicos para mantener y ampliar su dominio político – militar en la región frente a gobiernos que no son de su agrado en particular el de Venezuela.

Países como Costa Rica, puente del narcotráfico hacia el norte, que hace poco decomisaba al año cientos de kilos de cocaína, ha pasado a decomisar decenas de toneladas al año. Es alarmante la cosa si tomamos en cuenta que lo que se decomisa es una pequeña parte de lo que logra llegar a su destino. Nicaragua, que ha sido un tradicional valladar para el narcotráfico, no se descarta que las fuerzas que trafican con la droga estuvieran detrás del intento de golpe de Estado contra el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

El Narcotráfico es una mafia y su problema es la hipocresía.

El problema del narcotráfico es la hipocresía, así lo ha declarado un experto italiano en la materia, hoy día los carteles de la droga han adoptado los métodos de la mafia para sus operaciones, el negocio de la droga está plenamente incorporado a la economía formal, importantes bancos internacionales participan en él y el 70% de las ganancias se quedan en Estados Unidos, país del cual nunca oímos decir que se haya capturado y enjuiciado a un poderoso narcotraficante y menos que haya sido descubierto un túnel de lado de la frontera estadounidense, solo del lado de la frontera mejicana, cuando se supone que los túneles, si tienen una entrada, deben tener una salida.

En los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno se contempló la posibilidad de un nuevo enfoque al tema del narcotráfico como un asunto de salud pública y adoptando estrategias para combatirlo más allá de la persecución y la cárcel, permitiendo la despenalización progresiva. En México existe una ambiente igualmente favorable y ya se han dado pasos en países como Uruguay, sin embargo los intereses alrededor de un negocio tan lucrativo siguen siendo el principal freno.

(*) Juan Félix Montero Aguilar, Analista político.