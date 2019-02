Arias es inocente

Columna Poliédrica

Uno de los principios fundamentales del proceso penal es el principio de inocencia. Se trata de una idea que sustenta lo que se denomina el proceso acusatorio y como contraste a lo que fue el proceso inquisitorio. En el primer caso se presume la inocencia del imputado hasta que se pueda demostrar que no lo es, para ello es necesario aportar las pruebas necesarias para que se pueda condenar al imputado; en el segundo caso, se presumía la culpabilidad y correspondía a la persona acusada demostrar su inocencia.

Consecuentemente, el título de este artículo es coherente con este principio del proceso penal. No obstante, en nuestros días y antes de leer siquiera el párrafo anterior, habrá muchas personas que comenzarán a expresar toda clase de epítetos porque el título sugiere, que se está defendiendo al expresidente y que se apoya a los abusadores sexuales. Nada más apartado de la realidad.

Ahora bien, independientemente del principio procesal y de su respeto, lo cierto es que hay otro proceso en marcha que no es judicial. Ese otro proceso se parece mucho a lo que fue el proceso inquisitorio judicial, prácticamente, se desarrolla en los medios de comunicación y los involucrados son condenados sin la posibilidad de defenderse de los cargos que se le endilgan.

En estas cosas debe privar el equilibrio y no dejarse llevar por las pasiones. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. Nadie puede estar de acuerdo con las conductas de los abusadores sexuales y menos cuando ellas se dan utilizando una posición de poder en relación con la víctima; sin embargo, en todos los casos, debe privar el respeto a los principios del debido proceso, situación que no suele suceder cuando el asunto es tratado por los medios de comunicación y por las redes sociales.

Hay personas que quisieran que la balanza de la justicia se incline para un solo lado, sin embargo, eso no es lo correcto y tampoco lo racional. Por eso el título de este artículo se basa en un principio básico de cualquier Estado de Derecho, caso contrario, estaríamos retrocediendo a épocas en que se condenaba a las personas con el solo dicho de otra. Con lo anterior no se está suscribiendo la inocencia de las personas que son acusados ante el Ministerio Público, pero tampoco la culpabilidad que se da por sentada en el juicio mediático que se hace a los denunciados.

Tampoco es ajeno a los que están cercanos al mundo político lo que desde hace muchos años se ha dicho en relación con los abusos sexuales de los políticos. Muchas de esas personas han manifestado que el asunto se tardó mucho en explotar y que lo único que justifica esa tardanza, es la imagen de poderoso del personaje que ha estado en el ojo del huracán. Faltan más denuncias porque es un secreto a voces que la conducta fue frecuente desde hace muchos años.

También faltan muchas denuncias en relación con otros personajes del mundo de la política. Que no se vaya a creer que con este caso se salda la deuda que tiene la política, principalmente, con las mujeres objeto de abusos sexuales; o para decirlo de una forma sencilla, todavía faltan muchos personajes políticos de ser denunciados por abusos sexuales, sin embargo, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial.

Pero como en todo lado se cuecen habas, no se crea que solo las mujeres son objeto de estos abusos. En el mundo de la política también los hombres son abusados y ello es una realidad que, muchas veces, queda oculta e impune por vergüenza a denunciar a las mujeres infractoras. Que no se crea que las mujeres son todas santas y que no matan ni una mosca, nada más alejado de la realidad de nosotros los seres humanos.

La inocencia de Arias es una presunción procesal, hasta ahí. No dudo que el título de este artículo generará la crítica de los que solo leen los encabezados de lo que se escribe, sin embargo, nos guste o no, el principio de inocencia es fundamental en todo Estado de Derecho que se precie como tal.

(*) Andi Mirom es Filósofo

