José Figueres Ferrer: de sedicioso a héroe

Columna Poliédrica

Hace unas semanas hubo todo un revuelo porque un grupo que se hizo llamar “Frente Patriota 7 de julio” manifestaron que se alzaban en armas. Posteriormente, una serie de personas salieron al paso llamando a respetar la institucionalidad y la legalidad, más tarde, hubo un despliegue de la policía para capturar a las personas que supuestamente habían hecho el vídeo. Aquello no duró más de unos días y luego volvimos a la rutina de siempre.

Lo interesante de esa situación fue observar y escuchar la retórica de quienes se mueven en los medios de comunicación. Y es que ese tipo de grupos o personas que llaman a alzarse en armas son malos o buenos, sediciosos o héroes, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos. Este tipo de cosas no se deberían de tomar a la ligera y tampoco reproducir discursos que buscan ocultar los síntomas que ellas expresan.

Resulta revelador leer qué se dijo de José Figueres Ferrer cuando se alzó en armas el 12 de octubre de 1948. Al día siguiente el diario La Tribuna tituló su primera página de la siguiente manera:

“LA TRAICION DE JOSE FIGUERES. UN NUEVO PEARL HARBOR SE DESARROLLO EN TIERRAS DE COSTA RICA COMETIDO POR JOSE FIGUERES Y UN GRUPO DE GENTES QUE LO SIGUIEN. MIENTRAS EL PAIS Y LOS PARTIDOS POLITICOS CUMPLIAN CON LA TREGUA SOLICITADA POR LA ASOCIACION DE BANQUEROS, UN GRUPO DE EXALTADOS PREPARABA ESTE GOLPE ANTIPATRIOTICO Y CANALLESCO.”

A lo largo de la historia siempre se han dado este tipo de manifestaciones por los grupos que quieren mantener su hegemonía en una sociedad. No es de extrañar, por tanto, que el aparato de seguridad del Estado y muchos directores de medios de comunicación, hicieran en contra del llamado que se hacía en el vídeo aludido. Quienes redactaron el diario La Tribuna a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, escribieron lo siguiente:

“El Gobierno de la República ha dictado todas las medidas pertinentes para reducir a los alzados y mantener la calma y el orden tradicionales en todo el territorio nacional, para lo cual está siendo apoyado por la Asociación de Banqueros que con tan altas miras estaba en conversaciones para llegar a una solución satisfactoria sobre el problema político que afronta el país.”

Hay personas que no les gusta mirar el pasado y creen que la historia es una materia inútil, no obstante, los pueblos y las personas que no repasan los hechos históricos están condenados a repetirlos. No sé ustedes, pero sorprende algunas similitudes en relación con la presencia, en aquel momento y ahora, de ciertos actores que terminan siendo muy influyentes en las decisiones gubernamentales. Dicho en términos sencillos y con un refrán popular: ¡Quien pone la plata manda el baile!

La historia nos dice que, en no pocas ocasiones, quien era calificado de sedicioso en un momento puede luego ser catalogado de héroe. Esto se decía el 13 de marzo de 1948 del que fue designado como el costarricense más importante del siglo XX:

“El ataque al jeep que lleva las insignias del ejército de los Estados Unidos, por parte de Pepe Figueres y sus gentes, tienen una explicación muy sencilla. Recuérdese que, en plena segunda guerra mundial, cuando Costa Rica cuyo Presidente de entonces, Dr. don Rafael A. Calderón Guardia, había roto las hostilidades con las potencias del Eje, se hallaba en un estado de emergencia, Pepe Figueres -reconocido falangista- hubo de ser extrañado del país porque hizo públicas manifestaciones en contra de Costa Rica y de sus aliados. Figueres, pues, sigue siendo ciento por ciento nazi y por ello es que se apodera de las plantas de una compañía norteamericana y por ello también da órdenes a sus hombres para que ametrallen vehículos del ejército norteamericano. Figueres, falangista, no le perdona a los Estados Unidos, la gran nación que ganó la guerra con el decidido concurso de sus aliados, que derrotara a sus amigos los nazis; Figueres, falangista, todavía le cobra a los Estados Unidos que derrotara a las fuerzas del mal. Por esto es que ahora Figueres se apodera de plantas de empresas de ciudadanos norteamericanos y por eso es que ametralla vehículos que llevan las insignias del glorioso ejército estadounidense.”

La cita se refiere a uno de los primeros hechos que se dieron cuando José Figueres se alzó en armas en el 48. Los calificativos de falangista y amigo de los nazis son elocuentes, muestran lo relativo que son este tipo de manifestaciones y evidencian los intereses coyunturales de quienes las expresan. José Figueres Ferrer terminó asumiendo el poder y quienes han leído la historia de Costa Rica saben de su impronta en nuestra sociedad.

Espero que quienes lean estas líneas comprendan que nadie está llamando a la revolución, al alzamiento en armas, etc., en especial ahora que volvió a estallar una bomba. Los hechos de este tipo se vuelven relativos y su valoración, muchas veces, dependen del resultado final de ese tipo de procesos. Hago la aclaración porque, últimamente, hay “lectores” que no comprenden ciertas líneas, supongo que por su escasa cultura; sin embargo, esas mismas personas, tienen la osadía de opinar de lo que no comprenden. ¡Al buen entendedor, pocas palabras!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com