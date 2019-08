Ganadería racional: lo que no mencionan los ecologistas

La ganadería racional y el medio ambiente son compatibles totalmente. Escribo esto después de leer e informarme adecuadamente. Soy ganadero y he estado preocupado por la pésima información que se da de parte de algunos grupos ecologistas.

En primer lugar debo hacer público el hecho de que “muchos ecologistas” viven del “ecologismo manipulativo” respaldados por algunos grandes trust productores de alimentos vegetarianos.

Un secreto muy bien guardado es la desinformación de la enorme cantidad de hidrocarburos que tiene el caribe costarricense y el panameño: esto se sabe hace más de cien años, fue parte del respaldo a la dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919), igualmente se acalló la explotación petrolera en la era de Calixto Chaves. Hoy por hoy combatida por los “ecologistas protestantes”.

¿Qué relación hay entre ambos hechos, petróleo y ganadería? Los grupos financiados por el capital transnacional, luchan con denuedo buscando agua para los molinos de sus patrones: para sus intereses. Siempre han existido, antes y después de la caída del Muro de Berlín, grupos sucedáneos de los viejos camaradas: ningún grupo tiene mayor capacidad de metamorfosis que el trotskismo: se disfraza hasta de capitalismo. Leon Trotski nunca aceptó el comunismo tal cual lo hicieron sus antiguos camaradas (Leon nunca fue marxista) , él iba por el poder mundial: su muerte representaba una manera de empoderamiento de los grupos que sí evolucionaron y no deseaban un centrismo estancado en una figura anárquica protagónica. Bueno, este movimiento se ha mantenido incólume hasta hoy. Lo veremos protestando por asuntos variopintos y que no son hijos de la antigua izquierda, son camafeos de múltiples caras.

En estos últimos diez años, uno de sus mayores objetivos ha sido la ganadería de carne y la de leche. Razones: muchas, especialmente la aceptación de una alimentación “vegana”, que es un negocio mundial que promete mucho, aunque prive a las personas de la necesaria proteína animal, de la que dependemos hace más de cien mil años. El ser humano es carnívoro por antonomasia y por evolución, aunque omnívoro, el mayor aporte proteico lo da la carne y los lácteos.

Ya es hora de que me aboque a explicar la sustentabilidad de la ganadería racional, es decir la idea del artículo en sí.

Las grandes sabanas cuasi desérticas en que se basaba el pastoreo en Mesoamérica, empezó un declive hace más de cinco décadas y empezó con el pasto jaragua (faragua en Panama y llevado de Costa Rica en los primeros años de la década de los años treinta del siglo XX).

Posteriormente el desarrollo de pasturas ha convertido las fincas en verdaderas máquinas de fotosíntesis, que capturan mayor número de toneladas por hectárea de CO2 que el producido por los rumiantes. A este factor impresionante, que personalmente empecé a implementar hace trece años, se suma la cantidad aproximada de diez árboles por hectárea para sombra: usualmente de especies autóctonas y veinte arbustos (árboles no maderables) por cada cien metros lineales de cerca, además de tecales dispersos en las zonas angulares de las fincas. Hay abundantes estudios serios que no se han dado a conocer masivamente por una sencilla razón: los ganaderos vivimos muy ocupados, somos campesinos abocados a trabajar la tierra y a amarla: el ganadero en términos general no es rico, vive de su trabajo. Este tema al que he dedicado muchas horas de investigación y lectura, no hubiera visto la luz si no hubiera tenido una conversación con don Patricio Pitti, hijo de un estimado ganadero, sobre la sustentabilidad de la actividad agropecuaria. En realidad él me animó a tocar este álgido y manipulado tema, para contar lo que los “ecologistas de paquete” no mencionan. He evitado poner cifras y estudios serios, porque no es el lugar para hacerlo y además de cansino es extenso, no obstante hay mucha información seria en la red: https://www.prnewswire.com/new s-releases/study-white-oak-pas tures-beef-reduces-atmospheric -carbon-300841416.html

Me permito citar uno, quizá el más sencillo y explícito para quienes gustan de inquirir e informarse adecuadamente.

No debemos creer todo lo que dicen hasta cerciorarnos por cuenta propia, yo he utilizado en mi vida un axioma: “no desechar nada por malo hasta que lo compruebe y no aceptar nada por bueno hasta no probarlo”, me ha hecho tener una visión holística más honesta.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico