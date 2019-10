El rol de la jueza constitucional Ruth Bader Ginsburg en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la Corte Suprema de los EE.UU.

Columna Derecho y Sociedad

«Women belong in all places where decisions are being made. Ruth Bader Ginsburg

La Sección Primera del artículo III de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica, establece la Corte Suprema como órgano investido del Poder Judicial de ese país. Inicialmente, la Corte fue conformada por seis magistrados, según lo establecía la primera ley judicial del año 1789. Luego de numerosas reformas, en 1869 finalmente se dispuso que la Corte estaría conformada por nueve magistrados, regulación que permanece vigente hasta hoy. Casi doscientos años después de su conformación como supremo poder de la República, en 1981, la Corte Suprema sería integrada por primera vez por una mujer, Sandra Day O’Connor. O’Connor fue nominada como jueza constitucional por el presidente Republicano Ronald Reagan (nominación que fue confirmada por el Senado), y se mantuvo en ese puesto hasta su jubilación en el año 2006.

Ruth Bader Ginsburg fue nominada como jueza constitucional por el presidente demócrata Bill Clinton, y confirmada por el Senado en 1993. No sería sino hasta el año 2009, bajo la nominación del presidente demócrata Barack Obama, y la respectiva confirmación del Senado, que ingresaría Sonia Sotomayor, y posteriormente, en el año 2010, se uniría la magistrada Elena Kagan, también nominada por el presidente Obama. Estas cuatro mujeres constituyen la cuota femenina de composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en doscientos treinta años de historia judicial.

Aunque todas ellas han aportado desde sus conocimientos y su experiencia de vida al desarrollo de la jurisprudencia y la protección de los derechos establecidos en la Carta Fundamental, Ruth Bader Ginsburg sobresale por su larga trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres, tanto desde su rol como abogada litigante para ACLU (American Civil Liberties Union), como catedrática de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, y por supuesto, desde su papel de jueza constitucional, en el que sus firmes posturas en cuanto a los derechos de las mujeres han permeado la jurisprudencia, y la sociedad estadounidense.

En sus veintiséis años como jueza constitucional, Ginsburg ha destacado, a través de sus votos de mayoría, votos concurrentes, y especialmente, a través de sus votos disidentes, como una acérrima defensora de los derechos de las mujeres, impulsando con su brillante discurso jurídico el avance en el reconocimiento de estos derechos.

Tal y como lo resaltan Deborah Jones Merrit y David M. Lieberman en su artículo “Ruth Bader Ginsburg’s Jurisprudence of Opportunity and Equality”, en su primera opinión como jueza de la Corte Suprema, en el caso Harris v. Forklift Systems, Inc. (1993), ya la magistrada incorporaba su visión de género a un órgano judicial que había tenido, como refiriera en una entrevista realizada en el año 2014 por Katie Couric para Yahoo News, un punto ciego en los temas relativos a la protección de derechos de las mujeres. El caso se circunscribía al acoso sexual en el lugar de trabajo, y allí, en un voto concurrente, Ginsburg consideró que si los miembros de un género están en condiciones laborales de desventaja con el género opuesto, era posible determinar que existía discriminación. Asimismo agregó que, si una “persona razonable” es sometida a tal trato discriminatorio y encuentra que el acoso altera sus condiciones laborales, haciendo más difícil realizar el trabajo asignado, resultaba posible alegar hostigamiento sin que fuera necesario demostrar un daño psicológico severo.

En United States v. Virginia (1996), uno de sus casos más célebres, también conocido como VMI (Virginia Military Institute), en su voto de mayoría, Ginsburg consideró que la práctica en la que se prohibía la admisión de mujeres en este instituto militar, era inconstitucional, al negar, debido a su género, el acceso a la educación en este prestigioso centro educativo.

En casos como Miller v. Albrigh (1997), y Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co (2007), Ginsburg analiza en sus votos disidentes las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, advirtiendo con agudeza que la Corte debe separarse de los estereotipos de género, y examina, con meridiana claridad, las disparidades sociales asociadas a las mujeres, tanto en el ámbito familiar, en el primer caso, como en el campo laboral, en el segundo.

Quizás el principal aporte de la magistrada Ginsburg al reconocimiento de los derechos de las mujeres, ha sido en la discusión constitucional en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Como antecedente necesario, debe ser traído a colación el emblemático caso Roe v. Wade, en el que la Corte, con una integración conservadora y conformada en su totalidad por hombres, sorprendió al mundo al establecer el aborto como parte integrante del derecho a la intimidad, protegido por el derecho de la Constitución, en el año 1973. En su resolución, la Corte consideró que la normativa que criminalizaba el aborto en el Estado de Texas era inconstitucional y consagró este como un derecho fundamental, admitiendo la regulación de los Estados únicamente sobre la base de un “interés convincente” en la vida del feto, que se materializa conforme avanza el embarazo.

Como es de esperarse, este caso causó enorme revuelo en la sociedad estadounidense, pues el aborto es un tema que -al igual que en la nuestra- divide a la población, dada su fuerte connotación moral. Con posterioridad a esta polémica resolución, la Corte ha conocido numerosos casos a través de los cuales se ha buscado modificar, limitar, e incluso abolir este derecho declarado constitucional.

Así, en el caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (1992), la Corte mantuvo lo resuelto en Roe v. Wade, pero estableció lo que llamó el estándar de carga indebida (undue burden standard), que permite a los Estados establecer restricciones al aborto, siempre que las mismas no constituyan un obstáculo sustancial para acceder a este procedimiento médico.

Luego, en el caso Stenberg v. Carhart (2000), la Corte, en una votación de cinco miembros a favor y cuatro en contra, declaró inconstitucional la normativa del Estado de Nebraska que criminalizaba el procedimiento llamado “partial birth abortion”. Se trata de un término confuso acuñado por el National Right to Life Committee (NRLC), que no responde a un criterio médico, sino que tiene una fuerte connotación política dirigida a restringir el aborto, sobre todo en etapas posteriores del período de gravidez.

Siete años después, y contrario a lo resuelto en los casos anteriores, en el caso Gonzales v. Carhart (2007) la Corte sostuvo como constitucional el llamado “Partial Birth Abortion Act”. Al igual que en Stenberg v. Carhart, se trataba de una ley, en este caso federal, que perseguía el mismo fin de sancionar con pena de prisión este procedimiento, también conocido como “dilation and extraction”. Ginsburg emitió su enérgico voto disidente, en el que le acompañó la magistrada Sotomayor, en el cual señaló: “In candor, the Partial-Birth Abortion Ban Act and the Court’s defense of it cannot be understood as anything other than an effort to chip away at a right declared again and again by this court and with increasing comprehension of its centrality to women’s life. A decision of the character the Court makes today should not have staying power.”

En el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. (2014), se discutía la posibilidad de que un negocio familiar, fundado en valores cristianos, pudiese excusarse de cumplir con un plan de salud que obligaba a las empresas a proveer anticonceptivos (incluido el dispositivo intrauterino y la píldora del día después) como parte de un seguro médico, debido a una especie de objeción de conciencia extensiva a personas jurídicas. La Corte resolvió que efectivamente esta empresa, perteneciente a la familia Green, podía abstenerse de proveer este servicio médico a sus empleadas, ampliando una excepción prevista en la ley para grupos religiosos sin fines de lucro. Una vez más, Ginsburg emitió su voto disidente, en el cual rechazó con firmeza la postura de mayoría y consideró: “The ability of women to participate equally in the economic and social life of the nation, this court appreciated over two decades ago, has been facilitated by their ability to control their reproductive lives.”

A través de este brevísimo recuento de algunos casos emblemáticos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y particularmente, de los votos dictados por la magistrada Ginsburg, en relación con los derechos de las mujeres en la sociedad estadounidense, se denota su visión de género, en la que propone una interpretación jurídica que coloca a la mujer en el centro de la discusión sobre sus derechos, en especial, sus derechos sexuales y reproductivos.

Además, con la emisión de sus votos disidentes, Ginsburg se ha convertido en un verdadero referente del feminismo jurídico, gozando en la actualidad de una enorme popularidad en la cultura estadounidense. Lauren R. Eversley, en su artículo “#JoinTheDissent: Ruth Bader Ginsburg and the Hobby Lobby effect”, considera que es precisamente en sus votos disidentes, donde se encuentra su mayor aporte a la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, aún más que en sus votos de mayoría. En sus propias palabras, Ginsburg ha señalado: “I don’t see that my majority opinions are going to be undone… I do hope that some of my dissents will one day be the law.”

Indiscutiblemente, el aporte de esta notable jurista al avance y desarrollo de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es palpable. A sus 86 años, y con la determinación de seguir ejerciendo la magistratura (pues ella misma manifiesta que aún no ve próxima su hora de jubilarse), Ruth Bader Ginsburg continúa inspirando a generaciones de juristas a trabajar por una sociedad en la que las mujeres alcancemos plena igualdad de derechos.

(*) Maricel Gómez Murillo, Estudiante del Doctorado en Derecho, Universidad de Costa Rica.

Nota del Editor: Toda información tiene un costo, pero en Diario Digital Nuestro País el acceso es gratuito. Nos damos por satisfechos con que usted comparta esta nota con sus amigos y amigas. Saludos.