Los principios de eficiencia, eficacia y buena fe sustentan el proyecto de ley que propone sancionar al objetante que recurra cláusulas consolidadas

Bajo el lema «Cambiar para avanzar» la Contraloría General de la República en coordinación con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, está impulsando el proyecto de Ley No. 21546 “Ley General de Contratación Pública”, presentado al plenario legislativo el 08 de agosto de 2018.[i]

Esta norma consiste en una reforma integral a la actual Ley de Contratación Administrativa, cuyo lema parece presagiar la adopción de normativa innovadora.

De este proyecto llama atención que se propone sancionar por temeridad en caso de que se interpongan recursos de objeción, cuando ha operado la preclusión procesal.

Esta regulación se propone en los siguientes términos:

Artículo 177.- Multas por la presentación de recursos temerarios. La Contraloría General de la República o la Administración, podrán imponer las siguientes multas:

a) De un 0.5% del monto del umbral de la licitación mayor o licitación menor, según corresponda a obra, bienes o servicios, cuando al atender un recurso de objeción determine que ha operado la preclusión, que el objetante no acredita su vinculación con el objeto del concurso, o que actúe con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales. [ii]

Lo cual procederá una vez que se celebre el procedimiento propuesto al efecto en el artículo 178 del proyecto de Ley.

La temeridad según ha expuesto la doctrina, ensombrece el debido proceso. En este sentido la doctrina ha indicado:

Litigar con temeridad o accionar con temeridad en el juicio es la defensa sin fundamento jurídico. Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón y/o falta de motivos para deducir o resistir la pretensión y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. /La conciencia de no tener razón o el saberse actuando sin poseer de razón legal, es lo que condiciona la temeridad (…) La temeridad no es de reciente data, ya que en el derecho romano la parte vencida era condenada al pago de las costas de la contraria, tomándose como base la idea de la temeridad en el proceso. [iii]

Ahora bien, durante la tramitación de los recursos de objeción al cartel la preclusión opera cuando el objetante recurre cláusulas consolidas, situación que tiene lugar por cuanto no fueron recurridas durante la primera ronda de objeción o fueron recurridas y la acción recursiva fue declarada sin lugar.

El Código Procesal Civil, en el artículo 2.9, regula la preclusión en los siguientes términos: “Los actos y las etapas procesales se cumplirán en el orden establecido por la ley. Una vez cumplidos o vencida una etapa, salvo lo expresamente previsto por este Código, no podrán reabrirse o repetirse”.[iv]

Sobre el particular, la Contraloría General de la República ha dicho:

principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación.[v]

Si bien a la fecha de frente a las regulaciones del ordenamiento jurídico no existe dicha posibilidad ilimitada, es lo cierto que actualmente esa práctica no tiene más consecuencias que el rechazo de plano o la declaratoria sin lugar de la respectiva objeción.

En este sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, únicamente, dispone: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo (…) será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”.[vi]

Así las cosas, la posibilidad de implementar en materia de contratación administrativa, una sanción como la del proyecto en estudio, resulta valiosa. Por cuanto, se considera reprobable que se objeten cláusulas cartelarias consolidadas y se dilate el proceso.

Este tipo de prácticas no sólo se presentan en materia de contratación administrativa lo cual se evidencia con la regulación que sobre temeridad prevé el artículo 6 del Código Procesal Civil. Esta norma entre otros supuestos, dispone que ante la temeridad en el ejercicio procesal de derechos, se podrá condenar al responsable en el pago los daños y perjuicios ocasionados.

El Código Contencioso Administrativo, también regula el tema en materia de conciliación, al establecer el artículo 75 inciso 2), una multa en el supuesto que “(…) alguna de las partes o sus representantes participan con evidente mala fe, con el fin de demorar los procedimientos o con ejercicio abusivo de sus derechos”. [vii]

De frente a lo expuesto, resulta de interés destacar que con anterioridad la Sala Constitucional en el conocido voto No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, resolvió entre otros, una acción de inconstitucionalidad en contra de la regulación que para dicho momento disponía el numeral 87 de la Ley de Contratación Administrativa y 99.3 de su reglamento. Esa normativa establecía la ejecución de la garantía de participación del oferente en los supuestos que la Contraloría General de la República, resolviera que el recurrente no tuvo motivos suficientes para apelar.[viii]

La Sala al resolver dicha acción determinó la inconstitucionalidad de las normas, por cuanto estimó que se trataba del establecimiento de una sanción económica al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia administrativa.

Sin embargo, claro está que esas regulaciones declaradas inconstitucionales difieren de la sanción propuesta por recurrir cláusulas cartelarias precluidas.

Lo anterior, por cuanto se estima que no se estaría negando el acceso a la justicia administrativa, sino que se trata de una regulación que disuadirá la interposición de acciones recursivas que visto su contenido en aplicación del referido principio de preclusión procesal, no serían procedentes debiendo declararse su rechazado de plano o sin lugar el alegato.

Asentado lo anterior, debe indicarse que se considera que la norma propuesta encuentra asidero en tres principios constitucionales que informan la materia de contratación administrativa. El primero de ellos es el principio de eficacia, respecto del cual la Sala Constitucional en el voto No. 7523-04 de las diecisiete horas tres minutos del trece de julio de dos mil cuatro, preciso: “La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestas y asignados por el propio ordenamiento jurídico (…)”.[ix]

El segundo, es el principio de eficiencia sobre el cual la Sala Constitucional en el voto No. 07872-2015 del veintinueve de mayo de dos mil quince, indicó:

Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.[x]

Así las cosas, en vista de que los procedimientos de contratación se promueven a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración -lo cual en última instancia repercute en la consecución de la satisfacción del interés público-, el recurrir cláusulas cartelarias consolidados constituye un ejercicio abusivo que lesiona el principio de eficiencia y eficacia. Lo anterior, por cuanto se dilata injustificadamente la referida satisfacción, lo cual incluso puede poner en riesgo la continuidad de un servicio público, y por ende, se estima que se trata de un proceder reprochable que debe ser sancionado.

En cuanto al ejercicio abusivo del Derecho por temeridad, la doctrina ha expuesto:

cuando se acciona procesalmente con … temeridad, se incurre en abuso del derecho, es decir, se comete dicho abuso debido a la utilización del derecho de una manera indebida, anormal, innecesaria, excesiva, perversa, injusta, desmedida, transgresora, antifuncional, impropia o inadecuada (…) el abuso del derecho, se presenta como opuesto o antagónico al principio de la proscripción del abuso del proceso– este principio se fundamenta en el deber de lealtad, probidad y buena fe procesales– y es el producto de la consecuencia de la temeridad procesal[xi] (destacado agregado).

Sobre el tema en discusión, en la exposición de motivos del proyecto de ley en estudio, se indica: “el actuar temerario de unos pocos, entendido como quien pese a saber que carece de razón para impugnar aun así presenta la acción recursiva, afecta a una colectividad que necesita ver satisfechas sus necesidades. Así, se pretende reducir la cantidad de conductas dilatorias (…)”.[xii]

En este sentido, la doctrina ha indicado: “es lógica la desazón que experimentamos cuando precisamente este proceso que debe ser debido, es violado o atropellado por negativas prácticas procesales como la temeridad y mala fe (malicia) procesales, las cuales no hacen mas que impedir que el derecho cumpla o alcance su finalidad, desnaturalizándolo”.[xiii]

Llevando lo expuesto a la práctica se tiene en la actualidad la resolución de un recurso de objeción ante el órgano contralor tarda 10 días hábiles, según el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, debe considerarse que la Contraloría General de la República, cuenta con 3 días hábiles para notificar sus actos según la resolución No. R-DC-113-2012.[xiv]

Así las cosas, en principio la interposición de un recurso de objeción en contra de una cláusula precluida podría dilatar la satisfacción de la necesidad en trece días hábiles; a pesar de que el objetante sabe que no lleva razón.

De frente a lo cual, debe hacerse referencia al tercer principio que se estima sustenta el establecimiento de una sanción como la propuesta, a saber buena fe.

Al respecto, la Sala Constitucional en el referido voto 998-98, ha expuesto:

en cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro[xv] (destacado agregado).

Y es que de frente al principio de buena fe un ejercicio responsable del derecho a recurrir en materia de contratación administrativa, no puede obviar que frente al interés público lo esperable es que de previo a objetar los recurrentes realicen un análisis del procedimiento de manera tal que conozcan las cláusulas cartelarias y como parte de dicho análisis determinen las que se encuentran consolidadas.

Lo anterior, por cuanto con sustento en los principios de eficiencia, eficacia y buena fe no podría pensarse que quien decide participar en procedimientos de contratación administrativa pueda considerar que priva el interés particular sobre el general. Y por ello, no resulta procedente que se interpongan acciones con contra del pliego de condiciones si no se conoce su contenido.

De manera tal, que frente al interés público y con sustento en los principios en estudio quien interponga recursos de objeción no debería hacerlo si luego de ese análisis razonado conoce que se trata de una cláusula consolidada y que por ende, su acción recursiva respecto de ese extremo no podrá de manera alguna ser declara con lugar.

En la práctica pueden encontrarse acciones recursivas que de varios puntos sólo uno o un par de alegatos versen sobre cláusulas consolidadas; el cual es el caso de las resoluciones No. R-DCA-0602-2019, R-DCA-0301-2019, R-DCA-0305-2019, R-DCA-0655-2019, R-DCA-0716-2019, R-DCA-0966-2019.[xvi]

Sin embargo, también tienen lugar otros supuestos en los cuales la completez de la acción recursiva se rechaza o declarada sin lugar en virtud de que ha operado la preclusión procesal. Tal es el caso por ejemplo de las siguientes resoluciones: – No. R-DCA-0877-2019 mediante la cual se resolvió el recurso de objeción interpuesto en contra de las modificaciones al cartel del procedimiento de Licitación Pública 2019LI-000001-0058700001 promovida por el Consejo de Seguridad Vial para “Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión tecnológica de una movilidad segura y eficiente. – No. R-DCA-015-2015 mediante la cual resolvió un recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000004-9999, promovida por la Municipalidad de San José para la “Adquisición de Equipo Pesado”. – No. R-DCA-0656-2019 mediante la cual se resolvió un recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000001-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la adquisición de “Uniforme policial para los grupos de apoyo Operativo (GAO) DGFP”, resolución en la cual además se rechazó el recurso por extemporáneo.[xvii]

Así, de los procedimientos recién citados se denota que innecesariamente fue dilata la satisfacción de la necesidad de la Administración, en virtud de la interposición de un recurso de objeción que bajo ninguna circunstancia podría haber sido declarado con lugar.

Ese proceder por parte de los objetantes resulta contrario a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y buena fe y por ende, a efectos de disuadir la interposición de recursos de objeción en contra de cláusulas consolidadas que implican dilataciones innecesarias, resulta procedente que se apruebe la sanción por temeridad prevista en el proyecto de Ley.

En este sentido, no debe caerse en el reparo de que se estaría afectando el acceso a la justicia administrativa, por cuanto no se sancionaría ello sino el hecho objetivo de recurrir cláusulas cartelarias precluidas.

Así las cosas, queda claro que el lema «Cambiar para avanzar» – bajo el cual se promueve el proyecto de ley No. 21546-, de frente al tema en discusión presagia la adopción de normativa sustentada en los principios de eficiencia, eficacia y buena fe, cuya inclusión en el ordenamiento jurídico generará un cambio que positivo en materia de contratación administrativa.

Olga Salazar Rodríguez, Estudiante del Doctorad en Derecho, Universidad de Costa Rica

