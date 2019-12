Los obispos se equivocan

Hay temas que me toman tiempo meditar, un aire suave o una parsimonia consentida, porque significan ventear su gravedad a plena luz del día, bajo un sol mañanero y en la intimidad, con tranquilidad. ¿Cuál es mi postura, como cristiano, frente a la autoridad del clero y sus jerarquías? Mi respuesta es inequívoca: una de independencia total, aunque vaya a misa, aunque forme parte de una pequeña comunidad de creyentes que se congrega.

Creo que debe ser así, como lo acabo de expresar, porque no reconozco otra autoridad superior que la de mi propia conciencia. La soberanía de mi propia voz interior es lo que me define en el actuar y en el pensar. ¿Se equivoca mi voz? Con frecuencia lo hace, pero es la única que tengo, es mi libertad, es mi ambición por elevarla para que divise lo justo y lo bello.

No es el sacerdote, tampoco el obispo o el arzobispo, ni el cardenal ni el Papa, quienes me vayan a disciplinar o a imponer lo que deba pensar. La burocracia religiosa no tiene ni un ápice de autoridad sobre mi persona como para reglamentar mi conciencia. Yo sigo la senda de Jesús, siempre Jesús, el hombre independiente y en conflicto con la tradición y las autoridades religiosas.

Me llenan de pena las amenazas del alto clero católico en contra de los creyentes simpatizantes de lo hecho por el Presidente, cuando Carlos Alvarado se decidió emitir un decreto ejecutivo para normar un aparte de ley de hace casi 50 años; me refiero al artículo 121 del Código Penal que estipula: «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios». La norma técnica firmada no contraviene ni se extralimita de lo querido por el legislador penal. Quizá, en buena lógica jurídica, la alta burocracia clerical debió haber hecho la esgrima con el citado numeral 121. Tuvieron décadas para hacerlo y no lo hicieron, tampoco ningún legislador fue excomulgado. Por lo mismo, huelo yo el tufo del más deliberado oportunismo, en una Costa Rica cada vez con menos católicos.

Pero lo verdaderamente inaceptable, reitero, es la amenaza y el chantaje. Dice el alto clero: “La Iglesia Católica le recuerda a sus fieles que apoyar la norma técnica sobre aborto terapéutico los excluye de comulgar”, citando a J.Ratzinger. En mi conciencia yo les respondo con tranquilidad: “señores obispos, váyanse al carajo”. Sepan que mi única fidelidad religiosa se la debo al rebelde y subversivo Jesús; que un cristiano libre, que se precie de serlo, no se deja extorsionar por nadie, porque del Papa para abajo nadie detenta exclusividades ni monopolios en los asuntos de Dios, en la obra de Jesús. Tampoco será la burocracia clerical la que nos vaya a matar el hambre de Dios, porque ahí donde hayan dos o más personas habrá comunidad, vino y pan; habrá eucaristía sin licencias burocráticas, porque hacer de la santa cena un rifle no tiene nombre.

Yo sé de cristianos que me leen y, por lo mismo, los insto para que no se dejen intimidar por una burocracia clerical desesperada ante la bancarrota moral de Roma, golpeada por tanta corrupción y pedofilia; que no se agachen ante una burocracia clerical que busca la sombra de otra burocracia peor que también trafica almas: la de los pastores evangélicos anticristianos. El día llegará cuando el cristianismo pueda vivirse sin iglesias, sin jerarquías, sin diezmos; sin misoginia, sin homofobia, sin pederastria, sin racismo, sin explotar a nadie; cuando la fe se viva en total libertad. Mientras a ello contribuimos, también nos toca denunciar y desobedecer.

(*) Allen Pérez es Abogado