La apatía por la elección de alcaldías

En realidad es bochornoso eso de que solamente un 25% de los electores inscritos votan. Es decir uno de cada cuatro habitantes de un cantón se toman el tiempo para ir a votar. Las generaciones actuales no saben que el término “alcalde” es relativamente de nuevo cuño, antes el alcalde era el encargado del manejo de la ley, incluso no era conditio sine qua non, ser abogado. Con conocer un poco de leyes empíricamente, se podía ser alcalde, entonces cuando había un suceso que se salía del manejo del municipio, pasaba a ser manejado por la alcaldía: era algo más serio, de ahí el término “torta de alcaldía”, en referencia a que no era un asunto baladí.

El “Jefe Político” era una persona colocada ahí en la municipalidad (no para dirigirla) para hacer cumplir la ley: personas rectas y valientes, mayoritariamente.

La municipalidad se manejaba por síndicos y regidores municipales, por lo general ad honorem.

Los tiempos cambiaron y se designó al presidente municipal “alcalde”, por ejemplo Johnny Araya fue tomado de regidor y elevado al rango de Presidente Municipal por Calderón Fournier, al modificarse la ley, asciende al rango de Alcalde en San José (Johnny llegó al municipio por Pueblo Unido, después por PLN y ahora llegó por una coalición cristiana!, su capacidad de metamorfosis es infinita).

Desconozco si es buen o mal funcionario, si se que lleva tres décadas de estar al frente del Municipio de San José.

Además hace más de dos décadas se sabe que los presupuestos municipales se van en un ochenta por ciento en salarios, es decir se gasta el dinero de los impuestos en salarios, en todos los cantones del país.

Si hemos visto desmoronarse la elección presidencial, qué podríamos esperar de las elecciones o elección municipal. La ciudadanía se siente al margen de lo que ahí se decide entonces ¿para qué votar? El trabajo de información que ha hecho Canal 7, concertando entrevistas a los candidatos, ha sido muy bueno, veremos si eso se ve reflejado en el margen de abstencionismo de próximo febrero.

Desde luego somos los ciudadanos los encargados de ayudar al régimen municipal de cada cantón, pero nuestra apatía es generalizada. Una elección de alcaldía se gana “por default”: gana el que tenga la minoría más grande, así sueña de real.

Este abstencionismo nuestro en Presidente, Diputados y Alcaldes, es lo que amenaza nuestra democracia, es difícil promover un cambio si no se da el ejemplo. Por lo menos la actual Asamblea Legislativa ha demostrado que si se puede hacer las cosas bien.