Por Frank Ruffino

«El país más feliz del mundo». Corrijo: «El Gobierno más infeliz, desubicado y menso del mundo». ‘Perdidos en el espacio es un cumplido’.

Ya que no les bastó el paquetazo fiscal, deseosos de «platear» Fanal (y si el pueblo no brinca, luego ICE, Caja, parques nacionales, Isla del Coco…) ¿por qué estos «genios» neoliberales progres no ponen a la venta la Casa de Zapote a un consorcio extranjero para transformarla en centro internacional trans y de ideología género, incluida clínica de punta para cambio de sexo?

Volcado el rótulo, seguro que un gran señor inquilino de esa fábrica de los sustos haría realidad alguna que otra fantasía… Porque, al menos, duda no cabe es defensor declarado de cosas chillonas moralmente para la mayoría de sus vapuleados gobernados, porque ahí mismo lo contratan como un símbolo mundial (que bien superaría en fama al bueno y pacífico don Óscar Arias), todo sexy: creo le iría bien el cabello colorado, o azulito, azulito…, ¡pero jamás con el blanco, azul y rojo de nuestro amado Pabellón Nacional!

Y es que ahora el Presidente puede «explotar» a una asesora de buen calibre en el tema trans: la estimada y acuerpada escritora Camila Schumacher, que acaba de ser reconocida por este Gobierno con el Premio Aquileo, categoría cuento: a ella el mismo Ministerio de Cultura (a través de su adscrito Colegio de Costa Rica) le otorgó una beca para que entrevistara, se empapara y escribiera el libro de «cuentos» (son crónicas), cuyo título es «Atrevidas»: una Apología de los «pobrecitos» trans que, para «sobrevivir», deben prostituirse en «San José de noche» (seguro les cuesta mucho). Ahora también ese sobreestimulado libro se hará de los $7000 de la bolsa que brinda el premio.

El espíritu del programa de becas del susodicho Colegio de Costa Rica es incentivar económicamente temas de interés para la población, haciendo visibles problemáticas sociales abordadas desde la literatura y el arte…

Pero… ¿qué interés tendrán los costarricenses de buenas costumbres en los pormenores y sordideces de, este, ya consabido submundo minoritario? Ninguno. Y lo tragicómico es que en tiempos de «profunda crisis» fiscal el Gobierno invierte los impuestos casi «saqueados» al pueblo en semejantes proyectos culturales.

Para esos ambiguos y politizados premios estatales participamos algunos escritores en esa categoría de supuestamente «cuento».

(*) Frank Ruffino, periodista, poeta y escritor.