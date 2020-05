Los procesos son colectivos y no individuales

A lo largo de más de un quinquenio, esta columna ha recibido muchas comunicaciones con nuestros lectores. Han sido mensajes que, en no pocas ocasiones, han hecho críticas a lo escrito en las columnas, aspecto muy reconfortante en estos tiempos en que se promueve el pensamiento único; sin embargo, también han existido mensajes de concordancia con algunos de los textos que han sido publicados en este diario digital, aspecto que también ayuda al debate de ideas.

Recientemente me fue remitido algunos datos en relación con la anterior columna sobre la decadencia de Costa Rica. Toda la información y consideraciones que allí se hacen son muy interesantes y me confirma la responsabilidad que uno debe tener cuando se escribe en un medio de comunicación como el diario digital El País.cr. La decadencia campea por todos lados, pero se ve reflejada en forma clara en la educación, pero no se trata solo de la educación formal, sino en la educación básica del ser humano, en la más elemental, en la del buenos días, en la del por favor, en la del respeto por el semejante.

Lo anterior tiene relación con algo que vengo observando y escuchando en una buena cantidad de representantes de las nuevas generaciones. Al parecer han desarrollado un discurso en primera persona, es decir, se dirigen a las demás personas se expresan de la siguiente manera: ocupo que hagan lo siguiente, necesito que se comporten de tal o cual forma, requiero que desarrollen el protocolo o el procedimiento correspondiente.

Lo anterior es particularmente relevante cuando se trata de procesos colectivos en que los resultados positivos no deberían subsumirse en una sola persona. El reconocimiento que se ha hecho del manejo de la pandemia no es obra de una sola persona, no es obra del Ministro de Salud únicamente, sin embargo, lo logrado hasta este momento es por el trabajo de muchas personas.

Los que saben de epidemiología dicen que la persona que realmente sabe en el MInisterio de Salud es el señor Rodrigo Marín Rodríguez. No obstante, al parecer, hay personas interesadas en hacer invisibles sus aportes en esta emergencia y potenciar únicamente la figura del titular de la cartera de salud; lo mismo ha ocurrido con una serie de funcionarios de mucha experiencia que, la verdad, merecen todo el reconocimiento por encima de las caras visibles en la conducción de la emergencia.

Algo parecido ocurre con el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). También en esta institución existe una variedad de personas que han tendido a su cargo el funcionamiento y coordinación de hospitales, clínicas y EBAIS; empero, ni el jerarca y menos los medios de comunicación, han tenido la decencia de destacar a estas personas que tanto se han jugado la vida por las diferentes personas que se han contagiado del dichoso virus.

En esta columna hemos reconocido el manejo que se ha hecho de la emergencia. Se ha ponderado positivamente a las autoridades en este aspecto concreto, sin embargo, debe quedar claro que se trata de un esfuerzo colectivo y mal haría el Partido Acción Ciudadana (PAC) en querer posicionar al señor Salas o al señor Macaya con precandidatos desde ahora. Y decimos que esto sería un error porque, como ellos mismos dicen, esto no ha terminado.

Vamos a repetirlo una vez más, la política económica de este gobierno ha sido perjudicial para la mayoría de los costarricenses. Todo lo que han hecho hasta el momento ha beneficiado a los grandes capitales de este país, claro está, con la complicidad de los diputados de la Asamblea Legislativa; en efecto, no vayan a creer los del PLN, PUSC y otros partidos, que serán exonerados de su responsabilidad en relación con esta legislación tan perjudicial.

Y es que el empobrecimiento que ha tenido el pueblo costarricense se debe a los partidos y políticos que han estado en el gobierno en los últimos treinta y cuatro años. El PAC ha sido una decepción, pero no crean los liberacionistas de nuevo cuño o los que se hacen llamar socialcristianos, que se nos va olvidar el perjuicio ocasionado.

Lo malo es que no hay cara en que persignarse, probablemente, seguiremos eligiendo no a las mejores personas sino a las que hay.

(*) Andi Mirom es Filósofo

