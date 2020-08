Redes e idioteces

Nada hay más peligroso para la convivencia social de los pueblos que la combinación de los idiotas con imaginación, que siempre existen, con una prensa amarillista y deseosa de atrapar la mente de los ingenuos y de los otros idiotas, sin imaginación ni creatividad alguna. Y ello, porque el ejercicio más común de estos personajes es crear fantasías contrarias a la realidad, apuntarse al catastrofismo, contradecir las conclusiones científicamente comprobadas, y dar rienda suelta al producto de sus más íntimas frustraciones y complejos.

La aparición de la pandemia causada por el virus Covid-19, que ha causado ya varios millones de infectados y medio millón de muertos en todo el mundo, ha servido para satisfacer las más profundas ansias de expresar sus contradicciones a quienes disfrutan, al parecer, generando y creyendo sus fantasías más absurdas.

Para ello las redes electrónicas han servido de canal expedito para la distribución de las ideas más descabelladas, sobre este y otros tópicos que afectan el funcionamiento de la sociedad. Porque las redes abren sus puertas a la publicación incontrolada de opiniones de toda índole: fundamentadas, cultas, racionales, como también a las idioteces más absurdas.

Ricardo Alemán señala en un artículo de su autoría lo siguiente. (Milenio)

El fenómeno de las redes es tal que, incluso, algunos expertos clasifican a la actual como una sociedad de la opinión; opinión global y en tiempo real. Sin embargo, la globalidad y la inmediatez de la opinión han gestado no solo nuevos fenómenos de comunicación, sino nuevos poderes. Y uno de esos nuevos poderes es el poder de las redes, madre amorosa que, a su vez, arropa y empodera a su hijo bastardo —y al mismo tiempo más peligroso para la democracia—, La legión de idiotas.

De esa manera, pensar distinto, contrario a las “legiones de idiotas” o de plano cuestionar su verdad, es no solo políticamente incorrecto, sino una suerte de invitación al linchamiento. Y ay de aquel que piense distinto a lo que dictan las “legiones de idiotas” —que se dicen propietarios de la verdad, la honestidad y la moral—, porque el mundo lo aplasta.

Además de Umberto Eco, se ocupan del tema escritores como Javier Marías, quien dice: “Hubo imbecilidad siempre; imbéciles iban al bar, hacían públicas sus imbecilidades, pero es ahora cuando se organizan, con gran capacidad de contagio. Y hay un problema añadido: la gente se acoquina ante los soliviantados internautas y se disculpa cuando no tiene por qué. Y la gente sufre represalias”. Pero no se quedó en ello. “Estamos en época de matones, no solo los matones del Estado Islámico, sino de los modernos matones que desde los teclados de sus ordenadores ponen el grito en el cielo por cualquier cosa, que se contagian y azuzan entre sí, que linchan”. Y frente al ataque de “los matones” de la Legión de idiotas, Marías recomienda: “No hay nada peor que el acoquinamiento, porque da alas a los malvados, a los locos y a los idiotas. Nada peor que ser medroso, timorato, pusilánime… Nada más peligroso que agachar la cabeza ante las injurias gratuitas y las acusaciones arbitrarias, que pedir perdón por lo que no lo requiere más que en la imaginación intolerante de los fanáticos y los matones. Todavía estoy esperando a que la gente alce la cabeza y conteste alguna vez: ‘No tengo por qué defenderme de semejante estupidez».

Y esto tiene larga data. Ya las religiones creadas por los hombres y fundamentadas en toda clase de idioteces habían infectado todo el planeta, todas las culturas y todos los territorios, cabalgando sobre los corceles de las fantasías más desbocadas. También las concepciones filosófico políticas aportaron su parte a esta mezcolanza de confusión. Y la literatura se hizo eco de dichas concepciones, plasmándolas en obras de arte, lo cual les daba cierta aceptación.

En 1997, el célebre politólogo Giovanni Sartori desarrolló una obra sobre el papel que desempeñan las nuevas tecnologías y la televisión en el público, así como también las características de la opinión pública en las democracias representativas, fuertemente dirigidas por el mundo de las imágenes. Para Sartori, pasamos del Homo sapiens producto de la cultura escrita, al Homo videns producto de la imagen.

Tomando como referencia esta categorización, podemos afirmar que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, y especialmente a las redes sociales, nos encontramos todavía un paso más allá de la imagen: inmersos en la desesperación de la inmediatez.

Vivir con prisa. La inmediatez no necesariamente debe ser vista como negativa. Nos brinda la capacidad de estar informados o de informar con una velocidad nunca antes vista. No obstante, está produciendo el efecto contrario; limita nuestra capacidad de raciocinio y el sentido común por la inquietante sensación de vivir con prisa, hambrientos de informaciones de cualquier procedencia y de un imparable impulso por compartirla sin haberla procesado.

La desesperación de la inmediatez nos convierte en la peor versión de la libertad de expresión. Prácticamente, cualquier persona puede hacer una página en Internet y poner lo que se le ocurra en ella, a sabiendas de que existe un mar de incautos que desean compartir la información con rapidez, solamente con un breve transitar de la vista por un titular escandaloso, una foto provocativa o un video ineditamente llamativo, como paso previo a ser redistribuidos masivamente por todas las redes sociales de su gusto y preferencia.

Quedamos entonces a merced de los fake news, de noticias ciertas, pero recicladas años después y compartidas como recientes, o de repetición de informaciones válidas en chats de WhatsApp u otras redes sociales porque la gente lo que quiere es informar de primera, sin haber revisado las conversaciones y darse cuenta de que ya otras 10 personas pasaron la misma información al chat.

Incluso, se hace solo por la inmediatez de compartir, porque si alguien desea brindar su opinión y se toma la molestia de leer la información, no encontrará nadie que quiera opinar también de manera seria y reposada, porque sus argumentos no serán leídos y quedarán a merced de quien siga pasando la misma información ya compartida o el nuevo tema que 30 segundos después es el que todo el mundo comparte.

(*) Alfonso J, Palacios Echeverría