Un nuevo Rector para la Universidad de Costa Rica

El viernes anterior se eligió en la Universidad de Costa Rica (UCR) un nuevo Rector. Se trata de la persona que regirá los destinos de la principal universidad del área centroamericana y del caribe. Estamos hablando del centro de estudios superiores en que se hace más de la mitad de la investigación de esta área y en algunas materias de investigación, está al nivel de las universidades más prestigiosas del mundo.

El nuevo Rector se enfrenta a una de las coyunturas más complejas que ha vivido la universidad pública en general y la UCR en particular. La principal amenaza está en que las instancias de decisión del régimen político costarricense, se encuentra en manos de personas con un bajísimo nivel educativo y cultural; lo anterior significa, que deberá enfrentarse a un entorno totalmente adverso, un contexto en que la universidad pública tiene pocos defensores y muchos enemigos.

No hay que ser una luminaria para darse cuenta que a las universidades públicas las pretenden acallar por la vía presupuestaria. La administración anterior de Henning Jensen y la interina de Carlos Araya, prácticamente, fueron una caja de resonancia del gobierno de turno y mostraron una actitud complaciente con la reducción del presupuesto institucional. Corresponde al nuevo Rector y a quienes formen de su estructura de gobierno, dar un golpe de timón y construir nuevas estrategias para enfrentar este contexto tan adverso para la UCR y para las universidades públicas.

La UCR en particular tiene retos importantes en el ámbito financiero. El desarrollo de la infraestructura, especialmente en investigación, supone atender las obligaciones financieras en relación con el fideicomiso que se utilizó para la construcción de esa infraestructura. El problema deviene, por ejemplo, con los recortes presupuestarios consentidos y los arbitrarios que han hecho los diputados en la Asamblea Legislativa. Lo anterior, incluso, debería ser objeto de una investigación y de una auditoría por parte de las nuevas autoridades de la UCR.

El nuevo Rector tiene un compromiso importante con las sedes regionales de la UCR. Observando los resultados de las votaciones, salvo la Sede del Pacífico, las demás sedes regionales votaron mayoritariamente a favor del Rector electo; en otras palabras, ello debería implicar una priorización en un desarrollo más descentralizado de las actividades sustantivas de la universidad, con el problema financiero que ello supone.

Las universidades públicas y en particular la UCR tienen una deuda con la sociedad costarricense y debe saldarse. Los costarricenses deben saber lo mucho que se hace en las diferentes unidades académicas y de investigación del alma mater, sin embargo, no pueden esperar que esa labor se haga a través de los medios de comunicación comerciales y tampoco con los que tiene formalmente la universidad; la nueva administración debe encargar a los académicos vinculados a la comunicación colectiva, una estrategia efectiva para dar a conocer al pueblo de Costa Rica, todos los aportes que se hacen en la actividad docente, de investigación y de acción social.

El discurso contra la universidad pública, desgraciadamente, ha calado en la población costarricense. Las personas medianamente informadas saben que se trata de una narrativa completamente falsa pero retóricamente muy efectiva, contrarrestar esta realidad requerirá de hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta el momento; el mensaje de la UCR debe llegar directamente a los ciudadanos, es decir, los contenidos que se difundan, es necesario que puedan ser visto por los costarricenses en la palma de su mano y “brincar” así a los intermediarios de la comunicación.

He escrito varias columnas increpando a los funcionarios universitarios a salir de la burbuja de cristal que supone el alma mater. La conclusión a la que he llegado es que ha habido un cambio generacional y que quienes ahí trabajan, mientras no se vean afectados en su salario, permanecerán como si nada pasara; lo mismo sucede con los estudiantes universitarios, la época por una sociedad más equitativa y por la conquista de una serie de derechos ya no está en la agenda de los estudiantes universitarios actuales. Ambos, funcionarios y estudiantes, creen que el poder político se cuestiona desde una computadora y por medio de una manifestación virtual. ¡Así o más trágico!

Un último reto que vale la pena señalar es el de la admisión de estudiantes a la universidad. Todas las universidades públicas y particularmente la UCR, debe procurar ampliar la admisión de estudiantes; pero ello debe hacerse de manera ordenada y procurando, siempre, que sea con base en los méritos académicos cosechados por el esfuerzo que los estudiantes han hecho en sus años de secundaria y en el examen de admisión.

La universidad, salvo excepciones, le cambia la vida a las personas. Una persona joven que tenga la oportunidad de hacer estudios superiores, nunca volverá a ver la realidad de la misma forma que lo hacía antes de pasar por la universidad. La UCR le ha cambiado la vida a muchas personas a lo largo de su historia, por eso toca ahora defender a esta benemérita institución y exigir que se fortalezca, pero los primeros que deben defenderla y fortalecerla son sus docentes, estudiantes y administrativos. Nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer por ustedes.

