El agua no es una mercancía, debe ser un derecho

Columna Poliédrica

Recientemente se anunció que los derechos relacionados con el agua comenzaron a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. En realidad lo que se ha comenzado a transar son los derechos de uso, es decir, no se trata propiamente del recurso agua sino de los accesos para obtener el recurso, tratarlo y si es del caso trasladarlo donde se necesita y puede ser pagado.

Esta situación se veía venir ya que se trata de una necesidad básica de los seres humanos. Obviamente estamos hablando de algo cuyo valor económico ya alcanza un precio considerable y que en el futuro podría convertirse en un bien económico inalcanzable para la mayoría de los seres humanos. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los próximos años, dos tercios del planeta podría experimentar escasez de agua y millones de personas podrían verse desplazadas debido a esta circunstancia.

El asunto es de extrema importancia y tiene que ver con la forma en que se conceptualiza el agua. No es lo mismo que se considere como una mercancía objeto de comercio, a que se entienda como un bien de dominio público, a que se considere como un derecho de las personas. En el primer caso, se deja a expensas de las fuerzas del mercado y será objeto de negocio y por tanto, podrá tenerlo aquellos que puedan pagarlo; en el segundo caso, el Estado se reserva el dominio o propiedad de este recurso natural, pero permite que sea objeto de comercio, es el esquema más extendido en nuestro mundo contemporáneo; finalmente, si se concibe el agua como un derecho humano y fundamental, las personas tendrían la posibilidad de acceder al agua y el Estado tendría la obligación de garantizar ese derecho, algo que no les hace gracia a los mercaderes del agua.

Y es que el tema del acceso al agua es un problema real y de máxima importancia en nuestro tiempo. Según la ONU, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, es decir, estamos hablando de cerca de un 25% de la población mundial; en otras palabras, estamos hablando de muchísima gente y de una necesidad que supone un gran negocio si lo pensamos desde esa perspectiva, estamos hablando de dividendos más jugosos que los obtenidos por las empresas farmacéuticas o la venta de armas.

Esta realidad no es ajena a los intereses que se mueven en Costa Rica. Hay personas en este países que quieren que el agua sea considerada como una mercancía y que algunas empresas que ya están lucrando con este recurso, potencien su negocio con nuevas formas de comercio y de especulación. En ese proceso, hay un obstáculo que quisieran superar o adquirir, a saber: el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A).Ya en otros países se ha vendido a la empresa privada este tipo de instituciones estatales y en lugar de entenderse como un servicio público, se ha pasado a entender el agua como una mercancía que es objeto de lucro.

El discurso de quienes abogan por este tipo de esquemas en relación con el agua, es que ellos harían más eficiente su gestión. El A y A es una institución estratégica y con los defectos que se le puedan señalar, ha cumplido de manera adecuada con el fin público para el que fue creada; estamos hablando de su desarrollo histórico, no de la gestión en el marco de un gobierno determinado, ya que no faltará gente que considere que aquí se está defendiendo la actual gestión de la institución.

Vamos a decirlo sin ningún tipo de eufemismo, ya hay personas y grupos económicos, nacionales y extranjeros, interesados en que el A y A pase a manos privadas. El agua es un negocio muy rentable y esos grupos de interés no están dispuestos a que una actividad tan lucrativa se les escape de las manos. Lo decimos desde ahora, para que no se diga que no se dijo.

El agua y el acceso a ella debe ser entendido como un derecho para todas las personas sin excepción. Debemos estar atentos a que así sea.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com