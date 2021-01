Siempre será la ruta más fácil: nuevos impuestos o aumentos de impuestos. El 13% del IVA es ya grosero y provoca abundantemente la evasión. Aumentarlo es aumentar la evasión (“¿con factura o sin factura?). Y es reducir el consumo. Meterle impuesto a las transacciones bancarias es obligarlo a uno a usar más efectivo y a guardar la plata en alguna hendija casera, lo mismo que a perder tiempo en filas para pagar. Vamos para atrás, ni siquiera como el cangrejo que lo que va es de medio lado.

Una nueva “idea”: congelar las pensiones. Congelar el monto bruto de las que superen ¢450 000. Es de suponer que consultaron a los teóricos de los alienígenas ancestrales, sobre cuál era el monto justo y necesario para darle más por la jupa a los pensionados. Con astucia indígena uno podría pensar que es que de ¢450000 para arriba ya son pensiones de lujo.

Fíjense, ñatos, primero eran 4 MM, luego 2.2 y ahora ¢450 000. No se hace lo mismo con los sueldos, los que se congelaron en 4 MM, en el 2018. Claro, el pensionado no merece protección y si está vivo todavía es porque lo tienen escondido y el cochino virus chino no ha podido alcanzarlo. Nada somos. Imagínese que se venga una señora inflación para lo cual basta con que siga el dólar subiendo, lo mismo que las gasolinas. Por más inflación que ocurra no habría ajuste de pensiones (de las que se pretende afectar). Se dirá que suave, que todavía no hay nada en blanco y negro. Mas, hasta el más tarado sabe que cuando el río suena, piedras trae. La esperanza es que sienten líneas claras y contundentes en cuanto a hasta donde de veras rigen los derechos humanos en estas épocas de desmadre fiscal agravado pandémicamente.

El dilema de la oposición es nítido: o la hace, en el buen sentido de racional contrapeso y se expone a acusaciones de que no vela por la patria, o abandona su obligación (impuesta en las elecciones en que se le favoreció), lo que entonces tendrá un serio costo político. Con el panorama económico que no ha terminado de configurarse pero que claramente se oscurece y con un virus tan carga que apenas apareció la vacuna comenzó a mutarse, solo podemos pensar en que “sombras nada más”. Y aguárdense: continúan sin descanso los deshielos y están renaciendo billones de microbios que estaban sesteando esperando el derretimiento milenario de su cárcel. Manténgase confesados y al día no solo con los impuestos sino y sobre todo con el pago de las penitencias sentenciadas por el cura.

(*) Mauro Murillo A. es Abogado