Los peligros de una universidad manipulada

6.– La propia SALA IV ha interpretado el Artículo 85 de la Constitución Política estableciendo que las universidades públicas no son simples instituciones autónomas, ni simples instituciones descentralizadas. Su descentralización no es solo administrativa, sino también de gobierno y de organización. Por norma expresa constitucional, la hacienda universitaria no puede ser refundida con, ni absorbida por, la hacienda pública, mucho menos por el jerarca de turno de un MIDEPLAN como pretende la lamentable reforma presentada en la Asamblea Legislativa. Por la misma razón, el concepto de Estado como patrono único no es aplicable a los funcionarios universitarios.