Otra vez desde España

Cada vez que se “desbarrumba” un paredón salvaje de la Ruta 27, recuerdo a Cristóbal Colón. No entiendo quién hace los contactos con empresas de ese país, ni quiero saberlo, puede ser por el analfabetismo clásico de nuestros políticos, que prefieren las cosas habladas y la mayoría apenas entiende el español. ¿Cómo puede una empresa hacer esos taludes casi verticales?

¿Cómo puede un ministro aceptar esa brutalidad? ¿Por inocencia? ¡No lo sé! Cuando se inauguró esta en la administración Arias, los taludes era evidente se caerían, con las vibraciones, los sismos, los micro sismos, las aguas etc. etc, no se necesitaba ser un ingeniero para entenderlo de ese modo. Si uno cuestionaba eso, los carriles y otras mil cosas, te decían que era mejor que el Cerro de la Muerte, claro que cualquier cosa era mejor que el Cerro de la Muerte, pero es que siempre debió hacerse por donde se hizo la carretera y no por el cerro, pero siempre ha habido esas cosas que llamamos “mal programadas”.

Muchos políticos nuestros aman a España y las y los españoles, yo nada tengo contra ellos, pero nunca me ha gustado esa cercanía extraña. Un país, donde nunca se ha hecho una investigación, no digamos de la guerra porque una guerra es una guerra y hay de todo, sino de la dictadura franquista, es muy malo su futuro: construir sobre ruinas inconexas (veamos los affairs de Juan Carlos, el mismo fue hijo bastardo de la dictadura), sucede algo similar con Panamá después de la dictadura militar: cero justicia.

Entonces ¿por qué negocian nuestros políticos con los empresarios españoles, grandes compadres de los mismos de la dictadura?

No lo entiendo, ¿siguen allá donde Colón los dejo? No lo sé, España demoró tres décadas para ser admitida en la Unión Europea, esta les dijo: democratícense y después hablamos. En términos modernos no es un país desarrollado como Alemania, Inglaterra, Francia, EEUU etc, no, sigue siendo un país con contrastes abismales entre sus habitantes, con regiones atadas por los lazos del odio, donde no existe el español sino el castellano, vasco, gallego, catalán, etc. etc. y los obligaron a hablar español porque el generalísimo así lo quiso. Un país con un amasijo entre el poder civil y el poder eclesiástico, un país que aunque mejor que Costa Rica (¿cuál no?), no es y lo ha demostrado con muchas cosas, el mejor socio.

Deberíamos revisar quién va para “zapotelandia”, porque ha habido desde Arias a hoy un interés inusual por esos contratos y unas negociaciones totalmente cuestionables.

Ahora en pandemia no se nota, pero cuando veo los viajes desde Zapote hacia España, se me para el pelo, pienso ¿otra?

Creo, sin miedo, que es mejor hacer esos contratos con nuestros empresarios, al menos uno sabe de qué pata cojean.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico