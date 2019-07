Política y Religión: A manera de conclusiones

En los cinco escritos anteriores sobre el tema religioso Neopentecostal iglesia que propone utilizar la estructura política nacional para alcanzar logros religiosos. Hemos comprobado que Fabricio Alvarado promueve contradicciones y faltas a la verdad, no hace lo que dice, las cuales señalaremos de acuerdo a su impotancia, a nuestra manera de entender, en este último escrito.

1- Situación antes de las elecciones generales de 2018:

La situación del país en el ámbito social, político y económico era de crisis profunda y sostenida; La corrupción y la impunidad campeaba a lo largo y ancho de la sociedad; La población sufría un proceso de empobrecimiento, el cual unido a la falta de puestos de trabajo se estaba convirtiendo en insoportable para la vida digna; La economía real y su estructura productiva nacional, de nacionales, estaba en ruinas, desplazada por un déspota y exprimidor sistema financiero.

En esta difícil situación socio-económica Neoliberal, se rompe la esencia política y se irrumpe en un turbio y espeso sustrato religioso-político y es ahí donde la autoridad Neopentecostal declara la guerra religiosa a la iglesia católica y formula su intención política de tomar el poder político, ganando las elecciones, para restaurar la sociedad, sea sustituir la organización social existente por otra que mantiene la economía neoliberal de libre mercado; que sustituye el Estado Social, Democrático de Derecho por uno teocrático; y que sustituye la cultura católica del bien común por una cultura evangélica-Neopentecostal.

Es en esta situación socio-económica neoliberal, en la cual la mayoría de la población había perdido muchas oportunidades y esperanzas de mejorar su futuro que tenía en la sociedad socialdemócrata, anterior al neoliberalismo; por el contrario la pobreza aumenta, los alimentos son cada día más escasos en la alimentación de las familias pobres, los ingresos por salario disminuyen drásticamente. Este ambiente neoliberal condiciona el proceso de elecciones, determina su dirección y su resultado. Ni el Gobierno de la República ni la iglesia católica se interesan en resolver esos problemas de la población.

2- Plan de gobierno de Restauración Nacional:

Es entonces donde se fortalecen las iglesias Evangélicas Neopentecostales y se debilita la iglesia católica, con las tácticas religiosas evangélicas y sus donaciones logran atraer a personas de diferentes sectores, se crean esperanzas y muchas de ellas se adhieren a sus cultos y su cultura religiosa. Luego, se constituye el Partido Restauración Nacional, de ideología Neopentecostal y de estructura eclesiástica . Fabricio Alvarado cantante-Predicador Evangélico-Neopetencostal es formalmente “decretado” como candidato Neopentecostal del Partido Restauración Nacional.

De difícil parto pero al fin salió a la luz el Programa de Gobierno del Partido Restauración Nacional el cual con base en una “Gran Reforma Educativa” propuesta para lograr la transformación de la sociedad y su ideología actual en una Neopetencostal. La “Libertad Religiosa y de Culto” que es planteada en este “plan”, desde ningún punto de vista es aceptable porque propone una guerra entre los neopentecostales y los católicos, hasta que estos últimos no cuenten como religión y entonces el hombre nuevo costarricense deberá ser evangélico y obediente a la ideología Neopentecostal.

El Plan de Gobierno y la transformación de la sociedad que propone transformando la ideología y el Estado costarricense. En el dicho Plan se manifiestan dos ideologías: Una política , fundamentada en la política neoliberal (ultraderecha) y se posiciona como ideología principal relacionada con las Mega Iglesias Neopentecostales de los E:U:A.; Otra Religiosa , Neopentecostal basada en las proposiciones de la Nueva Reforma Apostólica (Movimiento apostólico-profético), socializado por medio de sus cultos, los cuales tienen como base la “Teología de la Prosperidad”, también relacionada con las indicadas Mega Iglesias Neopentecostales.

Señalamos que este Plan formula un concepto “Cristianismo Social” para intentar acoplar el supuesto “desfase” que señala entre la sociedad y el individuo. Pero que precisamente es el libre mercado neoliberal el que reproduce todas esas, y otras, patologías, por lo cual con ello no se resuelven las contradicciones irreconciliables del neoliberalismo y seguirán reproduciéndose, en forma ampliada, las patologías sociales. Neopentecostales (sin aceptarlo) al ser neoliberales reproducen el “desacoplamiento” sociedad-individuo que proponen acoplar, acción política circular que no se tiene de pie. A manera de principio ideológico y político dicen los Neopentecostales que “el proyecto político respetaría una separación clara y estricta entre la iglesia y el Estado. La relación entre religión y política es lícita en plano estrictamente moral, no en el plano político-institucional (¿?). “No es legítimo que el Estado asuma el papel de la iglesia o que la iglesia asuma el papel del Estado”. Pero sin orden y con algún grado de confusión, de seguido dicen que en el supuesto de ganar unas elecciones propondrían el “perfil del costarricense”, para ellos, “capaz de afrontar los retos del futuro”, y sus iglesias se constituirían en “fuertes brazos de apoyo del Estado” para lograr sus fines de restauración, precisamente el plano institucional. “ Las iglesias Neopentecostales serían como brazos fuertes para que el Estado logre los objetivos de impacto social ”. Suponemos que estos significan universalizar la religión Neopentecostal y construir un Estado Teocrático.

3- Estrategia Neopentecostal

LA ESTRATEGIA Neopentecostal para destruir a la iglesia católica y tomar el Poder Político en Costa Rica a partir del año 2018 (ahora para 2022) ubica la lucha entre el poder político y el poder religioso en el plano religioso, una lucha entre la religión Neopentecostal y la religión Católica, hecho que ha revuelto la organización social de Costa Rica y ha debilitado la democracia política costarricense, la primera será diferente y la segunda no existirá.

Está comprobado que el Apostol Chaves escribió el libro “Líneas Ley ¿Realidad o ficción? Manual de Guerra Espiritual. Estrategias sobre los alineamientos satánicos”. Su justificación es que Dios le habló para escribir ese texto, contra las “obras del diablo”.

El objetivo es que dicho texto sirva de guía en Costa Rica al proceso para la toma del dominio, o control sociopolítico, de la tierra. Declaración formal de participar en política e ir a por el poder político bajo el liderazgo de apóstoles y profetas. El General en Jefe (Apostol) habla de «transformar la sociedad», de dirigir todos los esfuerzos para tomar el control de las instituciones sociales de Costa Rica, es decir, del dominio -en forma de control sociopolítico-. Su bandera es el mandato urgente de Dios de participar activamente en la transformación de la sociedad. Se dijo y se documentó que este logro pasa por la destrucción o dominación de la iglesia católica en el ámbito religioso, y la toma del poder en el ámbito político. Religión y política para la Restauración Nacional.

Para financiar una tarea de tal envergadura, antes de que Cristo regrese a la tierra, Dios transferirá el control de la riqueza del mundo de malas manos de los malvados a buenas manos de los apóstoles Neopentecostales. La estrategia política es prepararse para tomar el dominio de todas las estructuras sociales, económicas y políticas de cada nación. Restauración Nacional recibió de las iglesias Evangélicas bolsas repletas de dinero “ordeñado” al pueblo.

El Mandato del Apóstol de Cristo en vida es religioso y político. El religioso está siendo desarrollado hace años y ha significado un apreciado aumento en el número de seguidores; el segundo se comenzó a desarrollar en las últimas elecciones. Y con la misma o mayor intensidad se está preparando para las elecciones próximas.

Despertad costarricenses, que no los engañen tan fácil.

(*) Eduardo Delgado Soto es Licenciado en Ciencias Políticas

