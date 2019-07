Costa Rica: “Ley de educación dual se parece al modelo alemán”… ¿en serio?

El título entrecomillado de esta nota obedece a la aseveración rendida por el diputado Wagner Jiménez de la fracción del Partido Liberación Nacional, y actual presidente de la “Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación” de la Asamblea Legislativa (Wagner Jiménez: “Ley de educación dual se parece al modelo alemán”. La República. 23/07/19).

No voy a cuestionar la aseveración que compara una ley con un modelo educativo. ¿No sería más bien que una ley se compararía con otra ley, y un modelo educativo con otro modelo educativo, por ejemplo? En fin…

No obstante, voy a conjeturar -no me queda otra opción ante la ausencia de respuestas fundadas en criterios, precisamente, científicos, tecnológicos y educativos, independientes y evaluados, por parte de esa comisión.

Conjeturo entonces: a lo que podría referirse el diputado Jiménez es que ¿las “bondades” del modelo sobre educación y formación técnica vocacional de marca alemana se encuentran reflejadas en el

“Expediente 20.786 Ley de Education y Formación Técnica Dual”?

Si no me he equivocado, veamos (y, si me equivoco, respondan):

(Pero, antes, no olvidemos que (1) la educación dual es uno de los productos de exportación de aquel país; (2) que las cámaras alemanas ofrecen un “amplio portafolio de servicios”, tales como, “asesoramiento, organización, garantía de calidad”, y, desde luego, “certificación con diplomas internacionalmente comparables de la AHK y del DIHK”; (3) que el modelo educativo es uno de los componentes importantes con el que, según el reporte anual 2018, lograron ingresos por 126 millones de euros).

– De acuerdo con la Cámara Peruano – Alemana, los “Costos e Ingresos de Aprendiz por año”, en euros y en Alemania, se desglosan de la siguiente forma: “costos brutos 15.288”, “De ellos: Costo de personal – aprendices 9.49; Costo de personal – docentes 3.292; Costo de instalación y material 691; Otros Costos 1.814; Ingresos 11.692”.

“Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación”, ¿cuál es la participación directa o indirecta de las cámaras alemanas en todo lo relacionado con la educación y formación dual? Si tienen alguna participación, ¿cuánto se les ha pagado, se les paga y pagaría con fondos públicos? ¿dónde se encuentra la información, independiente y evaluada, sobre los “Costos e Ingresos de Aprendiz por año” para Costa Rica? ¿O se procede “a ciegas”, primero la ley y después se verá?

-En “¿Cómo implementar la formación en la modalidad Dual en Costa Rica?”, establecen que en Alemania, “se determina que existe una relación laboral y por tanto media el pago de salario desde el inicio de la relación laboral en una forma escalonada”, y, seguidamente, apuntan que “Se debe considerar que una ‘importación’ completa del sistema alemán a Costa Rica, como a cualquier otro país, no es posible. No se trata de una receta, sino que deben valorarse las condiciones sociales y económicas del país, costumbres, historia y necesidades reales, deben ponderarse los beneficios que este sistema ofrece y adecuarlo a la realidad nacional para que el sistema funcione (Euler: 2013)”.

¿Dónde se encuentra la investigación científica, independiente y evaluada, que valora “las condiciones sociales y económicas del país, costumbres, historia y necesidades reales, que pondera “los beneficios que este sistema ofrece”, y que sustenta su “adecuación a la realidad nacional para que el sistema funcione”?

–El documento “Formación dual en Alemania. Formar técnicos por medio de la teoría y la práctica”, constata la relación laboral para quienes participan en la educación y formación dual en Alemania: “La fijación del sueldo del aprendiz es un componente importante del contrato de formación”.

¿“Sueldo”? Es decir, ¿salario y no “beca”?… ¿Contrato laboral y no civil?

¿La “Ley de educación dual se parece al modelo alemán”? Se “parece” ¿en lo que les conviene?, entre estos: (1) el discurso sobre las “bondades” del modelo que ofrecen sus propios vendedores, discurso repetido por ciertos diputados; (2) en la “integración armónica y complementario del sistema educativo implementado por el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, universidades públicas y privadas, parauniversitarias, institutos de aprendizaje y demás instituciones públicas y privadas que participen de la EFTP dual en beneficio de la persona estudiante”, que, ¿al final de cuentas sería “certificado con diplomas internacionalmente comparables de la AHK y del DIHK”? Y si esto sucediera así, de nuevo, ¿cuánto cuesta en fondos públicos “el amplio portafolio de servicios” ofrecido por las cámaras alemanas? Si esto fuera así, ¿por qué la “Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación” solo cuenta una parte del cuento?

En lo que no les conviene, en nada se parece al modelo alemán, entre otros: (1) pago de salarios a los estudiantes; (2) participación activa de los sindicatos.

¿Los criterios en los que se fundamenta la “Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación” son, en realidad, de índole científica, tecnológica y educativa, independientes y evaluados, o nos encontramos ante una comisión que promueve la compra de un “modelo educativo” sin conocerse cuánto cuesta, a quiénes se les ha pagado, paga y pagaría, ajustado a conveniencia de algunos en detrimento, especialmente, de los estudiantes y sus familias?

El Institut für Erziehungswissenschaft (Instituto de Educación), se encuentra en la Technische Universität Berlin- TUB (Universidad Técnica de Berlín), ubicada en esa ciudad alemana, fundada en 1879, siendo actualmente una de las más prestigiosas universidades técnicas en ese país, que en su lista de estudiantes y profesores ostenta ocho ganadores del Premio Nobel, y que, según su sitio web, TUB forma parte de la red TIME- Top Industrial Managers for Europe, y es miembro de la Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER (Conferencia de Escuelas Europeas para la Educación y la Investigación de Ingeniería Avanzada).

Dos de sus expertos han publicado “Learning to be precarious – The transition of young people from school into precarious work in Germany” (Aprendizaje para la precariedad – La transición de los jóvenes de la escuela al trabajo precario en Alemania)… ¿En esto también nos pareceremos a Alemania?

(*) Gerardo Barboza, Educador

23 de julio, 2017.

https://independent.academia.edu/EnglishLanguageEdPolicy