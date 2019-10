Muchos periodistas costarricenses son una vergüenza

Columna Poliédrica

Recientemente se informó que el rubro de disponibilidad fue eliminado del salario mínimo de los profesionales en periodismo. Lo curioso fue que muchos de los que, un día sí y otro también, salen en los medios de comunicación haciendo notas sesgadas en relación con la inconveniencia de los pluses salariales, ahora sí pegan el grito al cielo afirmando que dicha decisión es arbitraria y atenta contra los derechos laborales de los periodistas. ¿Dónde habrán dejado la vergüenza?

Voy a dejar claro desde el inicio que no estoy de acuerdo con que se le elimine el rubro de disponibilidad a los periodistas. Considero que se trata de un derecho laboral consolidado y que, al igual que otros trabajadores, esos rubros del salario no pueden eliminarse por la tendencia existente de cargar a los empleados, públicos y privados, todos los males que están aconteciendo en Costa Rica. La causa de que Costa Rica esté postrada económica y socialmente no son los trabajadores.

Dicho lo anterior, lo que sí es reprochable es la conducta de muchos periodistas en relación con este y otros temas. Cuando se trata de derechos laborales de otros trabajadores, en no pocas ocasiones, están prestos a satanizar y a ser eco del discurso de los dueños de los medios de comunicación, así como de los otros grupos que se han beneficiado del modelo económico excluyente que está instalado en Costa Rica. Lo anterior merece reproche, no solo porque transgrede una serie de principios éticos del periodismo, sino porque constituye una total incoherencia porque ellos también son trabajadores que están siendo perjudicados por la falta de equidad del modelo económico costarricense.

Existen unos pocos periodistas que están muy bien remunerados, pero la mayoría reciben un salario de regular para abajo. Los grandes medios de comunicación costarricense paga buenos salarios a sus Directores, muchos de ellos extranjeros, para que sean fieles a sus intereses; sin embargo, en los últimos tiempos, dada la saturación de esa carrera, han optado por contratar a periodistas jóvenes de bajo costo, es decir, les pagan cualquier cosa y estos están prestos a trabajar a destajo por unos cuantos colones y por adquirir alguna experiencia. Cualquier observador puede ver la movilidad que hay de reporteros y como estos trabajan sin horarios y con una baja remuneración.

¿Por qué ,entonces, los periodistas informan sesgadamente en relación con las reivindicaciones laborales? Esta pregunta es difícil de responder, ya que muchos de ellos afirman que tienen independencia a la hora de hacer su trabajo, empero, esas afirmaciones son dignas de duda y no convencen mucho; es la misma pregunta que uno se hace en relación con los policías que, a pesar de estar mal pagados y sufrir en carne propia los problemas de la inequidad económica, siguen reprimiendo a las personas y continúan obedeciendo órdenes de las personas que los tienen en la pobreza.

Lo mínimo que uno quisiera es que los periodistas informen y que honren el principio de balance de la información. Que informen porque la mayoría lo que hacen es dar juicios de valor sobre los hechos, aspecto que sesga la información y no permite que el receptor sea el que valore, desde su perspectiva, los acontecimientos. Que balanceen la información porque, usualmente, le tienen la mano a los grupos afines al medio de comunicación o a sus jefes; en otras palabras, no tienen en cuenta a la otra parte y en el caso que lo hagan, ocurre el sesgo que hemos venido señalando.

Finalmente, si creen que sus posiciones en relación con los derechos de los trabajadores son las correctas, deberían tener la coherencia y valentía de renunciar al plus salarial que representa la disponibilidad que ahora reclaman. Es penoso observar ciertos personajes que siempre se han opuestos a los pluses salariales, ahora sí, defender este plus que les afecta directamente a ellos. Un poco de coherencia no vendría mal en el periodismo costarricense, sin embargo, está claro que eso es pedir mucho a ciertas personas.

¡Coherencia señores, coherencia, es lo que se les pide!

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com