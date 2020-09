Paguen por el uso del espectro radioeléctrico

Columna Poliédrica

Hay empresas de comunicación que no pagan un monto proporcional a las ganancias que obtienen por el uso del espectro radioeléctrico. Sí, estamos hablando de medios de comunicación que se han hecho los desentendidos con este tema y cuando se les ha querido poner en cintura, salen diciendo que se está atentando contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras libertades que, en ningún caso, son violentadas por aumentar el canon que pagan por el uso del espectro radioeléctrico.

Estamos hablando de empresas que pagan sumas ridículas y que por pautar en alguna de sus frecuencias cobran varios millones de colones. El dueño del espectro radioeléctrico es el Estado costarricense, es decir, no es un bien que pertenece a una empresa particular; para decirlo de la forma más sencilla posible, se trata de un bien que está siendo explotado y generando grandes rentas a grupos económicos específicos, sin embargo, el Estado no está cobrando un monto proporcional a lo que su uso genera para esas empresas.

Los medios de comunicación que no pagan lo justo todos los conocemos. Argumentan que ellos están a derecho, porque es la ley la que fija el monto a pagar por el uso del espectro radioeléctrico; se trata de un planteamiento desvergonzado y que muestra la falta de compromiso económico con el país, aspecto que no es de ahora, tienen años de hacerse los desentendidos con este tema.

Evidentemente los otros responsables de este desfalco a los intereses de la mayoría del pueblo costarricense han sido los políticos de turno. Ninguno ha tenido los pantalones y las enaguas para enfrentarse a estos grupos económicos y mediáticos, les da miedo que les hagan una campaña que, según ellos, les pueda perjudicar su imagen pública. ¡Ohhh, políticos! No sabe uno si reír o llorar.

Las personas de los diferentes partidos políticos deberían hincarle el diente a este tema. Se trata de una deuda que tienen con el erario costarricense y que permitiría, como en tantos otros temas, ingresar a las finanzas públicas recursos que estás empresas de comunicación no pagan y que no están dispuestas a pagar. Algunos dirán que se trata de montos muy limitados, pero con ese argumento, ya vamos por el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) por evasión y elusión de impuestos.

Muchos costarricenses venimos clamando porque se les cobre a los que más tienen. Ni siquiera se está pidiendo que paguen nuevos impuestos, se está planteando que se les cobre y ajusten las obligaciones ya existentes, sin embargo, los políticos de todos los partidos prefieren hacerse de la vista gorda con esta realidad.

Hay una lógica perversa que favorece los intereses de estas empresas de comunicación. Hay gente que en lugar de castigar la falta de solidaridad de estas empresas, alimentan su negocio con aportes intelectuales y con el consumo de sus contenidos, situación que impide darle un golpe a las finanzas de esos grupos.

Esta es otra vertiente para que los inútiles que no cobran los impuestos, tengan la posibilidad de ajustar lo que cobran a estas empresas por el uso del espectro radioeléctrico. Opciones hay, pero hay personas que quieren seguir favoreciendo a estos grupos. Ya basta de proteger a sectores que deben aportar más que los que menos tienen.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com