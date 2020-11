La actual Asamblea Legislativa es la más inepta de la historia

Columna Poliédrica

He visto muchas Asambleas Legislativas, pero la actual es la peor que mis ojos y oídos han presenciado. Evidentemente hay que hacer excepciones, pero son contadas con una mano y sobran dedos. Hay personas allí que no saben hablar y me imagino que tampoco escribir, el uso básico del idioma castellano brilla por su ausencia.

No se está pidiendo que tengan la oratoria de don Luis Alberto Monge o que escriban como don Alberto Cañas, pero sí que dominen cuestiones básicas a la hora de expresarse. Da pena ajena escuchar a una diputada hablando de “haíga” u otros diputados diciendo “hubieron”; en fin, es triste como destrozan el idioma, probablemente, porque no les interesa este tipo de temas y menos ocuparse de ellos.

Han habido diputados con carencias de diverso tipo a lo largo de la historia, sin embargo, han tenido un sentido común muy desarrollado. ¿Quién no recuerda a don Juan Guillermo Brenes Castillo? Cachimbal, a diferencia de algunos con doctorado académico, no hablaba mucho; no obstante, cuando lo hacía, mostraba una gran inteligencia en su discurso sencillo y directo, es decir, no era un gran orador pero decía cosas sensatas e inteligentes.

El problema que tenemos en la actualidad es que hay diputados que ni siquiera tienen sentido común. Muchos con el afán de figurar, salen a vociferar cualquier tontera y aunque no sepan nada del tema que se les consulta; se trata de personajes que en lugar de legisladores se deberían dedicar a la comedia o al teatro callejero, obviamente, esto lo decimos con el perdón de los comediantes y actores de la calle.

Los actuales parlamentarios, no todos insisto, no solo hablan mal y por lo tanto no pueden parlamentar, sino que son incapaces de rodearse de asesores competentes que les ayuden. Cada diputado tiene varios asesores, sin embargo, no emplean a los más capacitados sino a quienes les ayudaron en su campaña política. Al final lo que tenemos es una gran burocracia parlamentaria que es inepta y que la tenemos que pagar todos.

Son esos ineptos, salvo excepciones, quienes hablan de privilegios y se hacen de la vista gorda en relación con sus propios privilegios. Se llenan la boca diciendo que los científicos de este país no deben tener un buen salario, no obstante que se han quemado las pestañas y por lo menos dominan las reglas básicas del castellano; pero, en contraste, cada diputado gana más que cualquiera de esos científicos, independientemente de si saben leer y escribir bien. ¡El mundo al revés!

Y como corolario de la decadencia que estamos viviendo, estos diputados han decidido recortar el presupuesto al sector de la cultura. Ya no solo se vuelve a incurrir en los errores de la década del ochenta del siglo pasado, ya que están desesperados por recortar el presupuesto a la educación costarricense; sino que ahora, además, han decidido quitar el poco dinero con que el Estado apoya a las diferentes actividades culturales, es decir, una muestra más de la estupidez que está reinando en la Asamblea Legislativa.

Estamos en una época de decadencia y varias instituciones son ejemplo vivo de esa decadencia. Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa es la más decadente de todas, solo falta ver su nuevo edificio y escuchar las intervenciones de la mayoría de diputados. Esperemos que pase rápido estos cuatro años, llevamos poco más de dos pero ha sido como una eternidad, ni en los ochenta se vivió tanta mediocridad e incompetencia.

Vivimos uno de los momentos más aciagos de la historia de Costa Rica y estamos en manos de un parlamento totalmente idiota, salvo excepciones. Y para ser franco, los otros poderes del Estado no están muy lejos del nivel de la Asamblea Legislativa costarricense.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com