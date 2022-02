Las aburridas elecciones de Costa Rica son un modelo para el mundo

América Central puede ser pequeña (sus siete países tienen una población combinada de poco más de 50 millones, a la par con la de Colombia o España), pero la región tiende a aparecer en las noticias con frecuencia y por todas las razones equivocadas: violencia criminal en espiral, corrupción internacional. escándalos y retrocesos democráticos, por nombrar sólo algunos.

Pero una nación centroamericana vuela por debajo del radar: Costa Rica. El 6 de febrero, el país elegirá un nuevo presidente y renovará su legislatura unicameral de 57 escaños, la Asamblea Legislativa. Y hasta ahora, la carrera ha sido refrescantemente aburrida. Si bien los principales candidatos difieren en la política, las instituciones democráticas del país funcionan notablemente bien. Nadie está pidiendo una revisión radical del sistema político. Lo que es más importante, la elección misma promete ser libre, justa y sin oposición.

Las elecciones nada dramáticas de Costa Rica lo convierten en un caso atípico en el hemisferio occidental. A diferencia de las elecciones recientes en Honduras y El Salvador, la elección de Costa Rica no enfrentará a los partidos de oposición en apuros contra los titulares autocráticos. A ningún candidato se le prohibirá postularse a última hora, como en las elecciones de 2019 en Guatemala. Tampoco habrá escenas de líderes de la oposición en el exilio condenando una dictadura en casa, como en la farsa electoral de Nicaragua el año pasado.

A diferencia de naciones de América del Sur como Brasil y Colombia, que también elegirán nuevos presidentes este año, en Costa Rica los populistas siguen siendo la excepción a la norma. E incluso las enfermedades comunes y corrientes, como la manipulación y las calumnias contra la prensa, que el público estadounidense conoce muy bien, están fuera de discusión. No es de extrañar que el organismo de control Freedom House le haya dado a Costa Rica calificaciones mucho más altas en derechos civiles y políticos que la mayoría de los países de América Latina y los Estados Unidos.

No es que la carrera presidencial de Costa Rica ya esté decidida, ni mucho menos. Veinticinco candidatos se postulan para reemplazar al actual presidente Carlos Alvarado Quesada, quien no es elegible para la reelección debido a los límites de mandato, y nadie domina aún las encuestas . Esto hace que la segunda vuelta del 3 de abril esté casi garantizada, como ha sido el caso en las últimas dos elecciones.

La presidencia de Alvarado Quesada, al igual que la campaña intermedia que lo llevó al poder hace cuatro años, no se caracterizó por sus extremos. Con solo 38 años cuando asumió el cargo, Alvarado Quesada se convirtió en el primer presidente millennial de Costa Rica y obtuvo victorias en la protección del medio ambiente. Además de implementar un ambicioso plan para eliminar las emisiones de carbono del país para 2050, implementó un programa para pagar a los pequeños agricultores por proteger los bosques en sus tierras, convirtiendo a Costa Rica en el único país latinoamericano en revertir la deforestación en las últimas décadas. Alvarado Quesada también manejó una campaña de vacunación COVID-19 sorprendentemente efectiva que ha vacunado completamente al 71.2 por cientode costarricenses, al 31 de enero.

Pero el lento crecimiento económico y la corrupción siguieron siendo obstáculos y la pandemia solo los exacerbó. El país registró una modesta recuperación económica de 3,9 por ciento en 2021, muy por debajo del promedio latinoamericano de 6,3 por ciento proyectado por el Fondo Monetario Internacional. La deuda del sector público se expandió al 71 por ciento del PIB, y el desempleo se mantiene en dos dígitos, en 14,4 por ciento .

Costa Rica también se ha enfrentado a una afluencia de refugiados nicaragüenses que huyen de la represión del presidente Daniel Ortega. Para 2020, los nicaragüenses llegaron a representar el 7 por ciento de la población de Costa Rica. El gobierno de Alvarado Quesada, para su crédito, promulgó políticas de bienvenida, con los nicaragüenses recibiendo acceso a educación K-12 (desde los 4 años de edad hasta los 16), y atención médica. Sorprendentemente, las campañas de este año han avanzado sin ningún indicio de xenofobia.

Las encuestas

Al frente de la carrera, pero todavía por debajo del 20 por ciento, están José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, de centroderecha, y Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ambos son representantes de los partidos políticos tradicionales de Costa Rica, que intercambiaron el control del cargo durante la segunda mitad del siglo XX.

Figueres y Saborío confluyen mayoritariamente en sus andenes. Figueres fue presidente de 1994 a 1998 y es hijo de José Figueres Ferrer, el fundador de la democracia moderna de Costa Rica. Durante su presidencia, Figueres recortó el sector público históricamente grande del país, privatizó empresas estatales y abrió la economía a los acuerdos de libre comercio.

Aunque las medidas llevaron a una breve y dolorosa contracción económica en 1996, cuando Figueres dejó el cargo, la economía de Costa Rica estaba creciendo a una tasa de más del 5 por ciento anual. Y si bien la Fiscalía de Costa Rica ha abierto varias investigaciones por presunta corrupción de Figueres, no ha sido juzgado ni sentenciado en los tribunales como su antecesor Rafael Ángel Calderón , o su sucesor Miguel Ángel Rodríguez , quienes fueron sentenciados .a cinco años tras las rejas por corrupción (aunque la condena del primero luego se redujo a tres años y lo eximió de prisión y la condena del segundo finalmente fue anulada). Ahora, Figueres ha regresado aprovechando el descontento de los votantes por la difícil situación económica del país. Ha prometido poner «la experiencia por encima de los experimentos» e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Saborío es una política experimentada que fue vicepresidenta del expresidente Abel Pacheco de la Espriella de 2002 a 2006. Su campaña se ha centrado en reformar el sector público para mejorar la lenta economía de Costa Rica. Independientemente de su capacidad para llegar a la segunda vuelta, Saborío merece crédito por ayudar a revivir su partido político, el PUSC. Alguna vez uno de los dos principales partidos de Costa Rica, el PUSC se desmoronó después de verse empañado por escándalos de corrupción y no logró obtener ni el 4 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2006. Con Saborío al frente, el PUSC ahora tiene la oportunidad de llegar a la segunda vuelta y recuperar parte de su fuerza pasada.

El tercero en la votación es Fabricio Alvarado Muñoz (sin relación con el presidente en ejercicio) del partido conservador Nueva República. Alvarado Muñoz, un cantante cristiano evangélico y ex miembro de la Asamblea Legislativa, irrumpió en el escenario nacional en las elecciones de 2018. Como gran parte de América Central, la población evangélica de Costa Rica se ha disparado en los últimos años a un 20 por ciento .ya que la Iglesia Católica ha perdido algo de su arraigo tradicional, especialmente entre los pobres. Alvarado Muñoz, quien se presentaba como un fundamentalista que se oponía enérgicamente al matrimonio entre personas del mismo sexo (que, en ese momento, todavía estaba prohibido en Costa Rica), encontró así una base receptiva. Para sorpresa de muchos, llegó a la segunda vuelta y obtuvo casi el 40 por ciento de los votos. Aunque Alvarado Muñoz todavía promueve el conservadurismo social de línea dura, esta vez gran parte de su mensaje se centra en la reducción de la pobreza. Un puñado de candidatos de izquierda y de centro va más atrás.

Según una encuesta de enero realizada por la Universidad de Costa Rica, aproximadamente el 40 por ciento del electorado sigue indeciso, aunque casi todos dicen que planean votar el domingo. Cualquiera de los candidatos mencionados podría llegar a la segunda vuelta. Y hasta hay lugar para la sorpresa. Después de todo, semanas antes de las elecciones de 2018, Alvarado Quesada estaba en las encuestas de un solo dígito, antes de que una ola de apoyo de último minuto lo convirtiera en presidente.

En muchos países, el estancamiento económico y la imprevisibilidad electoral se traducirían en inestabilidad política. No es así en Costa Rica, donde las instituciones democráticas disfrutan de una amplia legitimidad que se remonta a décadas.

Costa Rica no siempre estuvo destinada al éxito democrático

En la década de 1940, el país estaba lejos de serlo. Como muchos de sus vecinos centroamericanos, Costa Rica era pobre, muy desigual y económicamente dependiente de la exportación de unos pocos productos básicos, incluidas frutas y café. Aunque Costa Rica tenía un mejor historial de celebración de elecciones que sus vecinos y rara vez sufrió golpes militares, el fraude y la violencia poselectoral se convirtieron en algo común. En 1948, las denuncias de elecciones robadas desencadenaron una guerra civil breve pero feroz entre el gobierno y los rebeldes encabezados por el empresario José Figueres Ferrer que podría haber empañado aún más las perspectivas de la democracia.

En cambio, sin embargo, el final del conflicto marcó el comienzo de la democracia moderna de Costa Rica. La facción de Figueres Ferrer ganó y pronto redactó una nueva constitución que establecía un monitor electoral independiente, otorgaba a las mujeres y a los afrocostarricenses el derecho al voto, prohibía la reelección presidencial inmediata y abolía el ejército permanente, una decisión poco común para los vencedores de una elección civil. guerra. El gobierno de Figueres Ferrer también estableció un impuesto sobre el patrimonio del 10 por ciento y nacionalizó los bancos del país, lo que hizo que el crédito estuviera ampliamente disponible para los pequeños agricultores. Aunque el partido de Figueres Ferrer perdió el poder en 1958, él y sus seguidores aceptaron con gracia la derrota, sentando un poderoso precedente para la transición democrática pacífica que ha persistido desde entonces.

Con el tiempo, Costa Rica también construyó un estado grande y con bastante capacidad. Para la década de 1980, casi una quinta parte de los costarricenses trabajaba en el sector público. La atención médica pública, la vivienda y la educación eran accesibles para la mayoría, una anomalía para una Centroamérica marcadamente desigual y en ese entonces devastada por la guerra. La relativa igualdad de Costa Rica dio a las instituciones democráticas una amplia legitimidad y vino a garantizar la estabilidad política del país. El aumento de la deuda del sector público eventualmente llevó a un recorte en la década de 1980, pero hasta el día de hoy Costa Rica mantiene un acceso más amplio a servicios públicos de calidad que la mayoría de sus vecinos centroamericanos.

Cierto, Costa Rica ha tenido sus problemas con la corrupción. Además de los casos de malversación y soborno que sentenciaron a prisión a los expresidentes Calderón y Rodríguez, en 2017 los fiscales públicos comenzaron a descubrir evidencia de que funcionarios de todas las ramas del gobierno supuestamente habían cooperado para favorecer a un magnate de la construcción cercano al gobierno y sus importaciones de cemento chino. El cementazo , como se conoce al escándalo, no ha derivado en ninguna condena, pero sí en la destitución de un juez de la Corte Suprema, un exfiscal general y funcionarios del Banco de Costa Rica, que sacudió la confianza de los costarricenses en la justicia. sistema.

Sin embargo, históricamente los costarricenses han tenido en alta estima a la fiscalía, y estas investigaciones muestran que el sistema de justicia está funcionando. Según los estándares regionales, Costa Rica está muy por delante del resto. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, producido conjuntamente por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, ubicó a Costa Rica en el tercer lugar en América Latina en 2021 por sus medios independientes e instituciones judiciales de alta capacidad, detrás de Uruguay y Chile.

Además, los escándalos de soborno y malversación de fondos en Costa Rica han involucrado cantidades de dinero público que parecen pequeñas monedas en comparación con asuntos similares en países vecinos como El Salvador, donde dos expresidentes fueron acusados de malversar más de $300 millones cada uno. De manera reveladora, cuando surgieron acusaciones que vinculaban a varios miembros del partido y la campaña de Figueres con la corrupción a fines de 2021, Figueres expulsó a todos los que se rumoreaba que habían estado involucrados. Esto sugiere que la sanción social por corrupción en Costa Rica sigue siendo fuerte.

La base sólida de instituciones estables y ampliamente legítimas de Costa Rica ha significado que incluso cuando el país ha atravesado momentos difíciles, los políticos y los partidos han tomado los cambios con calma. Lo que es más importante, no se han vuelto contra la democracia misma. A raíz de las crisis económicas y las reformas de libre mercado en las décadas de 1980 y 1990, el sistema bipartidista del país comenzó a desmoronarse. Pero a diferencia de Perú o Venezuela, cuando los partidos tradicionales de Costa Rica decayeron, sus instituciones democráticas no se derrumbaron con ellos. En cambio, nuevos partidos, como el Partido de Acción Ciudadana (PAC) de centro izquierda en el cargo hoy, tuvieron la oportunidad de salir a la luz. En las elecciones de este año, el PAC parece estar a punto de sufrir su peor derrota en décadas, pero prácticamente no hay posibilidad de que eso resulte en un vacío de poder que ponga al país en desorden.

La democracia de Costa Rica ha desafiado las probabilidades, pero no hay razón para dar por sentado los logros del país. Tras las elecciones del domingo, los partidos deben unirse para acordar una solución sostenible a la considerable deuda del sector público del país. La desigualdad de ingresos de Costa Rica es la segunda más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un club de países ricos al que la nación centroamericana se unió oficialmente en 2021. Si no se controla, esa desigualdad amenaza con desgarrar el tejido social que ha sostenido a Costa Rica. La democracia de Rica. Después de todo, un estado endeudado, una alta desigualdad y escándalos de corrupción enconados han alimentado el surgimiento de líderes populistas en otros lugares.

Sin embargo, las elecciones de Costa Rica aún se desarrollarán con un grado de comodidad poco común en el hemisferio occidental. El domingo, a pesar de un aumento en los casos de COVID-19, los votantes se dirigirán a los colegios electorales para emitir sus votos. Horas después del cierre de las urnas, conoceremos tanto qué candidatos llegaron a la segunda vuelta presidencial como la distribución de escaños para la próxima legislatura. Las llamadas de juego sucio y fraude electoral serán inauditas: los ganadores celebrarán y los perdedores reconocerán la derrota. Y el presidente saliente no instigará una insurrección violenta si su partido pierde el poder. En una era en la que la democracia en todo el mundo está bajo presión, Costa Rica arroja una luz muy necesaria sobre el camino a seguir para otras naciones.

Lucas Perelló es profesor invitado de estudios internacionales en Marymount Manhattan College. Twitter: @lucas_perello