Acaban de transcurrir las elecciones con un resultado sostenido de la abstención ciudadana. Concluyendo en lo que se esperaba desde el punto de vista de quienes dedicamos un poco de tiempo a reflexionar sobre los movimientos políticos de nuestro país. Y la reflexión final es que el abstencionismo electoral es una lacra social, además de una lacra política. Desde este punto de vista podríamos decir que el abstencionismo electoral constituye un problema tanto político como social, y es por esta razón que afecta y permea todas las esferas sociales, políticas y económicas del país.

Los medios de comunicación, en su afán de mantener engañado al pueblo, publican largos reportajes de las elecciones, sus resultados, y los magros triunfos de los candidatos. Y no dedican ninguna reflexión importante sobre la poquísima participación ciudadana. Y menos aún al hecho de que los elegidos lo han sido solamente porque sus partidarios fueron a votar. Esos son los votos que obtuvieron proporcionalmente al dinero que invirtieron en ello, y el pueblo no lo hizo.

Existen distintas razones que pueden justificar en alguna medida el abstencionismo electoral desde un punto de vista político, algunas de ellas son las malas campañas políticas, los malos representantes, los escándalos que involucran a los dirigentes del país con grupos que la sociedad rechaza, entre muchas otras. Todas las anteriores razones pueden constituir una importante base para defender la posición de abstencionista desde el ámbito político, sin embargo, muchos otros problemas surgen desde el seno del pueblo, quien por distintas razones se muestra apático y a su vez poco compenetrado con la práctica política. Los dos fenómenos, o mejor, las dos causas (tanto la política como la social), suman un sinnúmero de adeptos que en nuestra sociedad, alcanzan a captar una alta proporción del padrón electoral.

El abstencionismo es sin duda alguna una de las constantes más importantes en nuestro sistema electoral. Cada vez que son citados los ciudadanos a las urnas, el número de personas que renuncian a participar de la escogencia de sus representantes estatales es cada vez mayor. Pero alrededor de este fenómeno electoral ha surgido una gran polémica, pues, aunque se podría decir que es evidente y prácticamente un axioma, el hecho que la falta de civismo es la causa prima del abstencionismo, existen indicios y muchas teorías que indican que el abstencionismo se debe a políticas nacidas en la percepción que se tiene en el pueblo sobre la política en general, en la corrupción, y en el total desagrado que se tiene en muchas esferas de la sociedad hacia los caudillos políticos del país.

La participación en el proceso electoral (y en la vida política en general) constituye uno de los elementos esenciales de la vida democrática. Desde un punto de vista normativo, la literatura especializada ha identificado la consecución de una participación política y electoral elevada como uno de los requisitos necesarios para conferir legitimidad y dotar de eficacia al sistema político. Desde un punto de vista empírico, la investigación politológica reciente ha mostrado que el nivel de participación electoral constituye una variable importante para explicar variaciones significativas tanto en los resultados electorales. En sistemas políticos en los que los electores se hallan fuertemente ‘anclados’ en ciertas posiciones ideológicas o lealtades partidistas, es muy probable que la abstención constituya un elemento clave para explicar cambios en la distribución de votos en elecciones consecutivas. Los votantes tradicionalmente cercanos a un partido o bloque ideológico determinado raramente deciden votar por un candidato o lista electoral que no constituya su primera preferencia.

Aquellos votantes descontentos con la campaña o gestión gubernamental del partido con el que simpatizan castigan a este último mediante la abstención. Por la misma razón, la movilización de toda la base de sus electores potenciales constituye una de las claves de la victoria electoral de un partido político.

En las explicaciones psicológicas, la abstención se ha correlacionado con la existencia de un conjunto de actitudes individuales (hacia el sistema político) tales como desinterés, apatía y, en general, ‘desafección’ hacia la esfera política. En los modelos sociológicos, la variación de la abstención se ha atribuido, a su vez, a diferencias en factores estructurales, tales como la edad, hábitat, clase social y renta económica, que, al afectar los recursos personales (y, en parte, el grado en que las decisiones políticas afectan el bienestar individual) de cada elector, modifican la probabilidad de que cada elector vote.

Aunque estos modelos muestran una cierta validez para explicar el abstencionismo en las elecciones norteamericanas, su capacidad explicativa ha sido menor para el caso costarricense.

Tres son los problemas que se suscitan en estos estudios. En primer lugar, los factores estructurales, tales como estructura productiva, ingresos o urbanización, que desempeñan un cierto papel explicativo para las elecciones democráticas, parecen haber dejado de afectar el comportamiento abstencionista desde finales de la década anterior. En segundo lugar, los modelos sociológicos son incapaces, por definición, de dar cuenta tanto de las diferencias de participación en comicios de distinto rango como de las fluctuaciones temporales en elecciones del mismo nivel.

Finalmente, los estudios sobre abstención se han llevado a cabo mediante técnicas multivariantes lineales, que introducen un grave sesgo en los resultados explicativos de variables dependientes dicotómicas (como es el caso de votar o no).

A fin de resolver los problemas de explicaciones puramente sociológicas, la abstención ha empezado a ser concebida entre algunos autores como un fenómeno determinado por factores de naturaleza política: el grado de identificación de los ciudadanos con las instituciones políticas.

Al examinar las causas de la abstención es apropiado concebir el acto de votar como el último paso en un proceso en el que cada individuo, en función de su nivel de motivación e interés en el proceso electoral, y tras considerar tanto el grado en que su acción es capaz de influir en las decisiones colectivas como los costes que le reporta votar, juzga mediante qué tipo de acciones y con qué grado de intensidad resultado adecuado participar en la esfera política y en la toma de decisiones colectivas. Aunque este enfoque se acerca al proceso de modelar la decisión de votar como resultado de realizar un cálculo estricto de costes y beneficios, nótese que la formulación que empleamos es menos estricta que una aproximación puramente racional.

La motivación política de cada individuo, el interés que éste muestra por la política y los costes y beneficios que le reporta la acción de votar vienen modificados, en primer lugar, por los recursos de que dispone. Por recursos se entiende los elementos que caracterizan a los electores y que estos emplean en el proceso de decisión y de participación política: conocimiento y educación, medios materiales y tiempo.

Dado que la decisión de participar requiere una inversión de recursos, es decir, un cierto coste, se ha tendido a concluir que aquellas personas con mayor tiempo, dinero e información tienen una mayor propensión a participar. El coste relativo de votar disminuye al tener más recursos. Asimismo, se presume que aquellos que tienen una mayor educación y experiencia tienden a sentirse más eficaces desde un punto de vista político y, en consecuencia, tienden a participar con más frecuencia.

El problema fundamental de ésta aproximación teórica es su incapacidad en explicar diferencias considerables en participación electoral entre países así como entre elecciones diferentes en un mismo país. Numerosos estudios empíricos muestran que las diferencias en participación debidas a diferencias en educación y renta son menores que las diferencias en participación en países diferentes. En otras palabras, los países con mayor participación electoral no necesariamente tienen un nivel de renta y educación mayor que los países con un alto grado de abstencionismo.

Me indigna profundamente la abstención. Me parece que aunque es un derecho de cada ciudadano abstenerse de ejercerlo, es en el fondo una actitud más antisocial e insolidaria que un ciudadano puede adoptar en un país democrático. No ir a votar es un desplante y un insulto a los conciudadanos. Mucho más que una actitud resultante de una coherencia ideológica, me parece la expresión de una desidia radical. Es el “menefreguismo” sistemático (del italiano “me ne frego”, o sea “me importa un bledo”).

Es decir, “esto no va conmigo, pero me reservo criticarlo y descalificarlo, si no me conviene o me desagrada. Y además no voy a ocupar mi precioso tiempo en ir a votar, para que así las mayorías que resulten sean lo menos representativas posible y se debilite al máximo la sensación de legitimidad democrática de los elegidos.”

Me parece un despropósito que se permita la abstención. Al parecer se trataría de preservar la libertad de abstenerse, como una más, dentro de las que garantiza la democracia. Pero hay libertades que – por ser dañinas para el buen funcionamiento del sistema – deberían estar penalizadas por la Ley. Cuando al no hacerlo se está fomentando la abulia, el egoísmo y la insolidaridad social, entonces pienso que la sociedad debería protegerse de manera coercitiva, mediante el sometimiento a la Ley. La misma Ley que nos impone la obligación de pagar impuestos, para subvenir a los gastos de un estado social, sin que dispongamos de la libertad de no pagarlos.

Por ello, considero que la abstención electoral es una lacra social.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría.